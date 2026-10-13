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Gündemİstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!
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İstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!

13.10.2026 - 16:10Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uluslararası boyutta faaliyet gösteren dev bir forex dolandırıcılığı şebekesini çökertti. Beyoğlu ve Şişli’de turizm ile danışmanlık şirketi adı altında çağrı merkezleri kuran dolandırıcıların, işe alım ve işten çıkış süreçlerinde çalışanlarını 'yalan makinesi' (poligraf) testine tabi tuttukları ortaya çıktı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 97 şüpheliden 36'sı tutuklandı.

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1İstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürüttüğü soruşturmada, Beyoğlu ve Şişli’de turizm ve danışmanlık şirketi adı altında faaliyet gösteren çağrı merkezleri üzerinden uluslararası düzeyde forex dolandırıcılığı yapıldığı tespit edildi.

2İstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!

Şüphelilerin, farklı ülke ve dillere göre ayrı masalar oluşturdukları, aradıkları kişileri yüksek kazanç vaadiyle sahte yatırım platformlarına yönlendirdikleri ve yatırılan paraları şebekenin kripto hesaplarına aktardıkları belirlendi.

3İstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!

YALAN MAKİNESİYLE TEST ETMİŞLER

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, çağrı merkezlerinde işe girmek ve işten ayrılmak isteyenlerin yalan makinesine bağlandığı ve verdikleri cevapların kontrol edildiği ortaya çıktı. Şüphelilerin, dönem dönem çalışanları da teste tabi tuttukları öğrenildi. İddiaya göre, yalan makinesine bağlananlara "Polis tanıdığın var mı?", "Basın mensubu tanıyor musun?" ve "Buradaki kazançları kendine aktarıyor musun?" soruları yöneltildiği belirtildi. İnsan vücudunun farklı noktalarına bağlanan kablolarla yapılan testlerin sonuçlarının isim isim not alındığı belirlendi.

4İstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!

97 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ekipler, çalışmaların tamamlanmasının ardından 6 Ekim’de belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 97 şüpheli gözaltına alındı.

5İstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında yalan makinesini kullanan 2 kişinin de bulunduğu 36 şüpheli tutuklandı.

6İstanbul'da akılalmaz forex dolandırıcılığı: Şebeke çalışanlarını yalan makinesi ile test etmiş!

Şüphelilerden 25’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 34’ü geri gönderme merkezine sevk edildi. Gözaltındaki 2 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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