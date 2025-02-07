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Gündemİstanbul'a yeni kar yağışı dalgası geliyor! Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini
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İstanbul'a yeni kar yağışı dalgası geliyor! Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Meteoroloji yeni hava durumu tahminini açıkladı. Bir kar yağışı dalgası daha geliyor. İstanbul'da kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İstanbul dahil birçok il için yeni alarm verildi. Kar yağışı daha da etkili olacak. Tarih vererek yeni uyarı yapıldı. İşte hava durumu tahminlerinin ve İstanbul kar yağışının detayları...

AA/DHA/İHA
• 07 Şubat 2025 - 08:19 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Şubat 2025 - 08:19 • Son Güncelleme:
1İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

İstanbul'da dünden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde de etkili oldu.

2İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor. Kar yağışı başta Arnavutköy, Silivri ve Esenyurt olmak üzere kentin yüksek kesimli ilçelerde kendini gösterdi.

3İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Karın etkisiyle bazı noktalarda trafik kazaları yaşandı ve yol üzerinde araçlar mahsur kaldı.

4İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Bazı noktalarda ise vatandaşlar çocuklarıyla birlikte yağan karın keyfini kar topu oynayarak sürdürdü.

5İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Beyaza bürünen caddeler beraberinde kazaları da getirdi. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi ile Eyüpsultan'ın Alibeyköy Mahallesi'nde, kayganlaşan caddelerde ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yolda kalınca araçları, çevredeki vatandaşlar tarafından itilerek yoldan ilerletilmeye çalışıldı.

6İSTANBULDA BUGÜN HAVA NASIL KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR MU

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL? KAR YAĞIŞI DEVAM EDİYOR MU?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7 Şubat hava durumu tahminlerini yayımladı. Gelen son bilgilere göre hava sıcaklığının 3 derece olacak olan İstanbul'da kar yer yer bugünde etkili olacak.

7İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Megakentte aralıklı karla karışık yağmur ve yüksek yerlerde kar yağışı bekleniyor.

8HAFTA SONU KAR YAĞIŞI VAR MI

HAFTA SONU KAR YAĞIŞI VAR MI?

3 yıl önceki İstanbul'u vuran kar kabusu hakkında da konuşan Orhan Şen, "Öyle bir yağışla karşılaşmayız" dedi. Şehir içinde kar yağışı görebiliriz ama yerde kar tutması görmeyiz. Şubat ayı kış ayı olarak geçecek.

9İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Daha İstanbul'da kar yağışı göreceğiz. Şubat ortası, sonu ve Mart başında yine kar göreceğiz. İstanbul'da bu hafta kar yağışını noktalıyoruz ama önümüzdeki hafta sonu yeniden kar yağışı göreceğiz." ifadelerini kullandı.

1014 ŞUBATTA YENİDEN İSTANBULA KAR GELİYOR

14 ŞUBAT'TA YENİDEN İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medyadan yaptığı açıklamada "13 ve 14 Şubat'ta kar yağışı İstanbul'a tekrar geliyor.

11İstanbula yeni kar yağışı dalgası geliyor Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini

Bu kar yağışı biraz daha kuvvetli görünüyor. Yerde biraz daha fazla tutabilir." ifadelerini kullandı.