İstanbul'a yeni kar yağışı dalgası geliyor! Donacağız, daha kuvvetli olacak, işte hava durumu tahmini
Meteoroloji yeni hava durumu tahminini açıkladı. Bir kar yağışı dalgası daha geliyor. İstanbul'da kar yağışı gecenin ilerleyen saatlerinde de etkisini gösterdi. Özellikle kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla etkili oldu. İstanbul dahil birçok il için yeni alarm verildi. Kar yağışı daha da etkili olacak. Tarih vererek yeni uyarı yapıldı. İşte hava durumu tahminlerinin ve İstanbul kar yağışının detayları...
AA/DHA/İHA
• 07 Şubat 2025 - 08:19 • Son Güncelleme:
AA/DHA/İHA
• 07 Şubat 2025 - 08:19 • Son Güncelleme: