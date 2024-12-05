İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteoroloji'den buzlanma ve don olayları uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olduğu tahmin edilirken Batı Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olması beklenirken CNN Türk Meteoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının ne zaman yağacağına dair açıklamalarda bulundu
• 05 Aralık 2024 - 11:07 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2024 - 11:07 • Son Güncelleme: