İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteoroloji'den buzlanma ve don olayları uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.



DİYARBAKIR °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



GAZİANTEP °C, 11°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı



SİİRT °C, 12°C



Parçalı ve çok bulutlu



ŞANLIURFA °C, 15°C



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı