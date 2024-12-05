Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteoroloji'den buzlanma ve don olayları uyarısı
HaberlerGündem Haberleri İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteoroloji'den buzlanma ve don olayları uyarısı

İstanbul'a kar geliyor! Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteoroloji'den buzlanma ve don olayları uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olduğu tahmin edilirken Batı Karadeniz kıyıları, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Samsun, Tokat, Trabzon, Rize, Antalya, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevreleri ile Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, doğu bölgelerinin yükseklerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis olması beklenirken CNN Türk Meteoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da kar yağışının ne zaman yağacağına dair açıklamalarda bulundu

• 05 Aralık 2024 - 11:07 • Son Güncelleme:
• 05 Aralık 2024 - 11:07 • Son Güncelleme:
1İstanbula kar geliyor Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteorolojiden buzlanma ve don olayları uyarısı

Aralık ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında düşüş görülse de, geçtiğimiz hafta başta İstanbul ve çevre şehirler olmak üzere Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kar bulutları, yerini seyrek yağışlara bıraktı.

2İstanbula kar geliyor Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteorolojiden buzlanma ve don olayları uyarısı

Yılbaşından önce İstanbul'da kar yağıp yağmayacağı merak konusu olurken, konuya ilişkin en dikkat çeken açıklama ünlü meteorolog Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi.

3ARALIK AYINDA İSTANBULA KAR YAĞACAK

ARALIK AYINDA İSTANBUL'A KAR YAĞACAK

Şen, geçtiğimiz haftalarda Pendik ve Kartal ilçelerinde görülen kar yağışı için 'İstanbul'a kar yağdı diyemeyiz' ifadelerini kullanırken, yeni yıl öncesinde beklenen kar yağışına yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sene bana göre normal bir kış geçecek. Türkiye'nin aralık ayı ortalamasında kar yağışı var. İstanbul'a kar yağışı ne zaman gelir? Önümüzdeki 10 gün içerisinde öyle bir şey yok. Hafta sonu sıcaklıklar artıyor, 15 dereceye kadar çıkacak. Bugün 12 derece civarında. Aralık ayı içerisinde hiç kar yağmaz diyemeyiz ama genel değerlendirmeye baktığımız zaman aralığın son haftası veya ocağın ilk haftası olabilir.

4İstanbula kar geliyor Prof. Dr. Orhan Şen tarih vererek açıkladı: Meteorolojiden buzlanma ve don olayları uyarısı

Yurt genelinde hava durumu ise şöyle;

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Ege kıyılarında kuzey yönlerden, diğer kesimlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

5MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

6EGE

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Muğla kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve yer yer çok bulutluİZMİR °C, 18°CParçalı ve yer yer çok bulutluMANİSA °C, 15°CParçalı ve yer yer çok bulutlu

7AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin eediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

8İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

9BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölgenin kıyı kesimleri ile Düzce çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

10ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Çorum, Samsun ve Tokat, gece saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

11DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Elazığ, Muş, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutluVAN °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu

12GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Gaziantep ve Kilis, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı