İstanbul ve Kahramanmaraş depremlerini önceden bildi!

'PATLAMA YA DA YANGIN GİBİ DURUMLARIN ÖNÜNE GEÇİYOR'

Ürünün Teknolojik Ürün Belgesi, Yerli Üretici Belgesi ve Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) belgesine sahip olduğunu belirten Yurdagül, en son 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde Adana'daki bir fabrikada bulunan cihazlarına uyarının 82 saniye öncesinden geldiğini ifade etti. Yurdagül, "Böylece yanında bulunan fabrikalarda yangın çıkarken, o fabrikada bir patlama ya da yangın çıkmadı. Tüm bunların önüne geçmiş oluyor. Bu tamamıyla fayın uzaklık mesafesi ve kırılma hızı ile alakalı bir durum. Cihaz aynı zamanda Devlet Malzeme Ofisi'ne bağlı olduğu için de kamu kurumları da kullanabiliyor” ifadelerini kullandı.