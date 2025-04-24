İstanbul ve Kahramanmaraş depremlerini önceden bildi!
İzmir'de yaşayan Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kürşat Yurdagül, ürettiği deprem erken uyarı sistemi cihazının İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen depremi 9 saniye öncesinden devreye girerek uyarı verdiğini söyledi. Yurdagül, "Bu, kısa sürede insanların tahliye edilmesi değil, patlama, yangın gibi risklerin önüne geçen ve önlem alınmasını sağlayan bir sistem. Eğer kişi giriş katında ise yine tahliye edilmesi açısından büyük avantaj sağlayabilir" dedi.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 17:27 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-
• 24 Nisan 2025 - 17:27 • Son Güncelleme: