İstanbul simidi resmen tescillendi: Susamından pişirme süresine kadar belirlendi, işte coğrafi işaretli ilk İstanbul simidinin adresi!
İstanbul Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan İstanbul simidinin üretim standartlarını karşılayan ilk işletme, Zeytinburnu Belediyesi’nin restore ederek yeniden işlev kazandırdığı 200 yıllık Merkezefendi Tarihi Fırını oldu. Düzenlenen törende ilk Coğrafi İşaret Tescil Belgesi, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’a takdim edildi.
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İstanbul Ticaret Borsası tarafından coğrafi işaret tescili alınan İstanbul simidinin üretim standartlarını karşılayan ilk işletme olan ve Zeytinburnu Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden işlev kazandırılan Merkezefendi Tarihi Fırını'na, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi verildi.
Fırında düzenlenen törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul simidinin coğrafi işaret tescili için daha önce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunulduğunu, yapılan değerlendirmeler sonucunda simidin üretim standartlarının yazılı hale getirildiğini anlattı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de desteğiyle belirlenen özelliklerin İstanbul'da üretilen simitlerde uygulandığını aktaran Gül, simidin nasıl, hangi undan yapıldığının, ne kadar pişirildiğinin, üzerinde ne kadar susam olacağının ve hangi koşullarda satılacağının nizami olarak belirlendiğini söyledi.
Gül, sonraki aşamanın belirlenen standartlara uygun üretim yapan işletmelere coğrafi işaret kullanım hakkının verilmesi olduğunu ifade ederek, "İşte burada da Zeytinburnu Belediye Başkanımızı tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Bu standartlarda Merkezefendi'de üretilen simitlerin olduğunu söyleyerek müracaat etti ve yapılan değerlendirmeler neticesinde İstanbul simidinin Türk Patent ve Marka Kurumunun belirlediği standartlarda üretildiğine şahitlik ederek bu belge takdim edilecek. Allah sayılarınızı arttırsın. İnşallah geçmişten günümüze gelen bu üretim zinciri, üretim tekniği sonsuza kadar da devam etmiş olacak." ifadelerini kullandı.
İstanbul Ticaret Borsasını tebrik eden Gül, benzer ürünlerin coğrafi işaret tescili için de çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, "İstanbul'a ait her bir ürün tescil edilecek. Bu coğrafi işaret, ürünlerin geçmişten geleceğe nakledilmesini sağlamış olacak." dedi.
"COĞRAFİ İŞARET BELGESİYLE FIRIN İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLADI"
Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da Merkezefendi Tarihi Fırını'nın 19. yüzyılda inşa edildiğini, fırın olarak kullanımının sona ermesinin ardından farklı işlevler üstlendiğini ve bir dönem metruk halde kaldığını söyledi.
Belediye olarak tarihi yapıyı restore ederek asli işlevine döndürdüklerini belirten Arısoy, fırının yeniden faaliyete geçmesinin ardından çıkan yangında yapının bir bölümünün zarar gördüğünü, bu kısmın da Koruma Kurulu kararları ve denetimi doğrultusunda aslına uygun şekilde yeniden inşa edildiğini anlattı.
Arısoy, fırını sıradan bir ekmek üretim merkezi olarak tasarlamadıklarını, geleneksel ekmek üretimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Ata tohumlarından üretilmiş buğdayla 130 yıllık ekşi mayayla hiçbir katkı maddesi kullanılmaksızın burada ekmek ve ekmek dışında simit dahil üretimler yapıyoruz." dedi.
Tarihi fırının aynı zamanda özellikle ev hanımlarına geleneksel ekmek üretimi konusunda sertifikalı eğitimler verilen bir mekan olduğunu kaydeden Arısoy, İstanbul simidi üretimine de kuruluşundan itibaren büyük önem verdiklerini belirtti.
İstanbul simidinin kentin geleneksel lezzetlerinden biri olduğunu dile getiren Arısoy, "Coğrafi işaret belgesiyle fırın için yeni bir dönem başladı. Bu hem sorumluluğumuzu artırıyor hem de burada emek veren arkadaşlarımız için büyük bir coşku, büyük bir gurur. Baştan itibaren olduğu gibi bundan sonra da bu coğrafi tescil belgesine sahip bir işletme olarak titiz bir biçimde bu üretimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
"İSTANBUL'UN ASIRLIK MİRASINI RESMİ GÜVENCEYE KAVUŞTURARAK GELECEĞE EMANET ETTİK"
İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise İstanbul simidinin kentin kimliğine ve kültürüne katkı sunan, İstanbulluları ortak duyguda buluşturan simgesel değerlerden biri olduğunu ifade etti.
Coğrafi işaretlerin bu mirası koruyarak geleceğe aktarmada önemli bir güvence oluşturduğunu belirten Kopuz, İstanbul Ticaret Borsası'nın tarihi belgeler ışığında yürüttüğü çalışmalarla simidin ayırt edici özelliklerini ve geleneksel üretim standartlarını belirlediğini kaydetti.
Kopuz, çalışmaların Vali Gül'ün himaye ve desteğiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ilgili kurumların işbirliğinde yürütüldüğünü aktararak, "Böylece İstanbul'un asırlık mirasını resmi güvenceye kavuşturarak geleceğe emanet ettik." dedi.
Zeytinburnu Belediyesinin coğrafi işaretli İstanbul simidinin ilk üreticisi olmak üzere başvuruda bulunduğunu aktaran Kopuz, Merkezefendi Tarihi Fırını'na İstanbul simidi coğrafi işaret kullanımına ilişkin ilk belgenin takdim edileceğini bildirdi.
Konuşmaların ardından İstanbul simidi coğrafi işaret belgesinin ilk kullanım hakkı, Merkezefendi Tarihi Fırını adına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'a takdim edildi.
Etkinlikte ayrıca, İstanbul simidinin tarihine ilişkin sergi ziyaret edildi ve simidin tanıtım filmi gösterildi. Katılımcılar, İstanbul simidinin geleneksel yöntemlerle hazırlanışını ve üretim aşamalarını yerinde izledi.
Programda, tarihi fırının geçmişteki işleyişini yansıtan canlandırmalar da gerçekleştirildi. Dönemin kıyafetlerini giyen katılımcıların fırından alışveriş yapması ve dönemin yetkililerinin fırında gerçekleştirdiği denetim temsili olarak canlandırıldı.
Törene, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ve davetliler katıldı.
200 YILLIK TARİHİ FIRIN GELENEKSEL İŞLEVİNİ SÜRDÜRÜYOR
Merkezefendi Tarihi Fırını, 19. yüzyılda Merkez Efendi Vakfiyesine bağlı olarak mahalleye ekmek üreten tarihi bir yapı olarak biliniyor.
Yaklaşık 200 yıllık geçmişe sahip yapı, Zeytinburnu Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla geleneksel işlevini sürdürmek üzere yeniden düzenlendi.
Fırının yeniden faaliyete geçirilmesiyle sağlıklı ve nitelikli ekmek ile hamur işi üretiminin geleneksel yöntemlerle günümüzde de devam ettirilmesi amaçlandı.