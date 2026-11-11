İstanbul simidi resmen tescillendi: Susamından pişirme süresine kadar belirlendi, işte coğrafi işaretli ilk İstanbul simidinin adresi!

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Arısoy, fırını sıradan bir ekmek üretim merkezi olarak tasarlamadıklarını, geleneksel ekmek üretimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını ifade ederek, "Ata tohumlarından üretilmiş buğdayla 130 yıllık ekşi mayayla hiçbir katkı maddesi kullanılmaksızın burada ekmek ve ekmek dışında simit dahil üretimler yapıyoruz." dedi.



Tarihi fırının aynı zamanda özellikle ev hanımlarına geleneksel ekmek üretimi konusunda sertifikalı eğitimler verilen bir mekan olduğunu kaydeden Arısoy, İstanbul simidi üretimine de kuruluşundan itibaren büyük önem verdiklerini belirtti.



İstanbul simidinin kentin geleneksel lezzetlerinden biri olduğunu dile getiren Arısoy, "Coğrafi işaret belgesiyle fırın için yeni bir dönem başladı. Bu hem sorumluluğumuzu artırıyor hem de burada emek veren arkadaşlarımız için büyük bir coşku, büyük bir gurur. Baştan itibaren olduğu gibi bundan sonra da bu coğrafi tescil belgesine sahip bir işletme olarak titiz bir biçimde bu üretimi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.