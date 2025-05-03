İstanbul Sarıyer'de yol çöktü! Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası
İstanbul Sarıyer'de, Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Yaşanan çökmede, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan, çöken yolun yakınında bulunan, bir yıldır çalışma yapılmayan inşaat alanının zemin katının atılmaması ve istinat duvarının çekilmemesi nedeniyle, yerin altındaki sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın yumuşayıp kaydığı ve yerin altındaki kısmi heyelan nedeniyle yolun çökmüş olabileceği iddia edildi
DHA/İHA
• 03 Mayıs 2025 - 11:41 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 03 Mayıs 2025 - 11:41 • Son Güncelleme: