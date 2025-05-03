Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİstanbul Sarıyer'de yol çöktü! Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası
HaberlerGündem Haberleri İstanbul Sarıyer'de yol çöktü! Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası

İstanbul Sarıyer'de yol çöktü! Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası

İstanbul Sarıyer'de, Maslak Eski Büyükdere Caddesi üzerinde saat 02.41'de yolda çökme meydana geldi. Yaşanan çökmede, ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine İGDAŞ, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Öte yandan, çöken yolun yakınında bulunan, bir yıldır çalışma yapılmayan inşaat alanının zemin katının atılmaması ve istinat duvarının çekilmemesi nedeniyle, yerin altındaki sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın yumuşayıp kaydığı ve yerin altındaki kısmi heyelan nedeniyle yolun çökmüş olabileceği iddia edildi

DHA/İHA
• 03 Mayıs 2025 - 11:41 • Son Güncelleme:
DHA/İHA
• 03 Mayıs 2025 - 11:41 • Son Güncelleme:
1İstanbul Sarıyerde yol çöktü Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası

İstanbul'da olay saat: 02.41'de, Sarıyer'de Eski Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi.

2İstanbul Sarıyerde yol çöktü Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası

Yolda meydana gelen çökmenin ardından olay yerine, itfaiye polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay anı kameraya da yansıdı.

3İstanbul Sarıyerde yol çöktü Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası

Doğalgaz sıkışması sonucu çöken yolda küçük çaplı patlama meydana gelirken İGDAŞ ekipleri doğalgazı kesti.

4İstanbul Sarıyerde yol çöktü Cadde kapatıldı, kısmi heyelan iddiası

Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan bölgede polis ve ve İBB ekipleri çalışma başlattı.

5İNŞAAT YOLU ÇÖKERTTİ İDDİASI

İNŞAAT YOLU ÇÖKERTTİ İDDİASI

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre, çöken yolun yakınında bulunan, uzun zamandır çalışma yapılmayan inşaat alanının zemin katının atılmaması ve istinat duvarının çekilmemesi nedeniyle, yerin altındaki sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın yumuşayıp kaydığı ve yerin altındaki kısmi heyelan nedeniyle yolun çöktüğü öğrenildi.