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Gündemİstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor
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İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor

Son dakika uyarıları AKOM ve Meteoroloji'den geldi. AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda megakent için saat verilerek sağanak yağışın il genelinde etkili olacağı ve Cumartesi günü akşam saatlerine kadar görüleceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları ile Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede gelecek hafta için tahminini paylaştı.

• 20 Eylül 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
• 20 Eylül 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
1İstanbul için uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor

Sonbahar, İstanbul'da kendini hissettirmeye başladı. Son günlerde hava sıcaklıklarındaki düşüşlerle birlikte rüzgarlı hava hakim oldu. Bugün için de Megakent için hem Meteoroloji'den hem de AKOM'dan uyarı yapıldı.

2İstanbul için uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor

AKOM'dan yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:
Halihazırda bölgesel olarak görülen yağışların akşam saatlerinden (17.00) itibaren il geneline yayılarak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağı tahmin edilmektedir. Cumartesi akşam saatlerine kadar görülecek yağışların şehir merkezinde kuvvetli (20-40 kg/m2), Karadeniz'e kıyısı olan kuzey bölgelerde çok kuvvetli (40-70 kg/m2) olabileceği öngörülürken sıcaklığın öğle saatlerinde 20-23°C aralığında seyretmesi beklenmektedir.

3HAFTA SONUNDAN İTİBAREN BİR İKİ DERECE ARTIŞ VAR

HAFTA SONUNDAN İTİBAREN BİR İKİ DERECE ARTIŞ VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:
İstanbul'da yağış bekleniyor. Kuzey'de bulutlar başladı zaten. Karadeniz kıyısı ve boğaz çevresinde sağanak görülecek. Avrupa yakasında etkili olacak daha çok. Gece saatlerinde çok kuvvetli olma ihtimali var. Su baskını tehlikesi var.

4İstanbul için uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor

İstanbulluların kuzey kesimlerinde yaşayanların dikkat etmesi lazım. Sıcaklıklar durağan seyrediyor. Hafta sonuna kadar bu şekilde gidecek. Hafta sonundan itibaren bir iki derece artış olacak. Yaza yakın havalar yaşanacak.

5İstanbul için uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor

Yarın da yağmur var İstanbul'da. Pazar günü öğleden sonra çekilecek. Anadolu'ya bakınca Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu son bahara giriş yaptı. Buralarda sonbahar havası var. İstanbul'da da akşam vakti serin hava var. Anadolu'da sonbahar var.

6İstanbul için uyarılar peş peşe geldi Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor

Bu sene biraz daha ılıman bir kış geçireceğiz. Soğuğa yakın bir kış olacak ama. Çiftçiler ekim ayında toprak nemi artacak.

7HAVA SICAKLIĞI:

HAVA SICAKLIĞI:

Sıcaklıkların; Güneydoğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

8RÜZGAR:

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de 40-60 km/saat kuvvetinde esmesi tahmin ediliuor.

9KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları ile Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

10MARMARA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelini (Edirne ve Kırklareli hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Sakarya ve Kocaeli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

EDİRNE 16°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 18°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 18°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

11EGE

EGE

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey yönlerden (40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 18°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

MANİSA 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 15°C, 29°CParçalı ve az bulutlu

12AKDENİZ

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 20°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA 22°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 21°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA 14°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, bu akiam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13İÇ ANADOLU

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Konya ve Karaman çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 12°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 14°C, 24°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

YOZGAT 9°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutlu

14BATI KARADENİZ

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sinop çevreleri ve Kastamonu kıyılarında yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 18°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

15ORTA ve DOĞU KARADENİZ

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 13°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 15°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 18°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 19°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

16DOĞU ANADOLU

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş ve Bitlis yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 7°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA 14°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

17GÜNEYDOĞU ANADOLU

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgeni genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR 14°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP 17°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT 19°C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA 20°C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı