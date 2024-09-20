İstanbul için uyarılar peş peşe geldi! Meteoroloji ve AKOM saat vererek açıkladı: Sağanak yağışlar geliyor
Son dakika uyarıları AKOM ve Meteoroloji'den geldi. AKOM'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda megakent için saat verilerek sağanak yağışın il genelinde etkili olacağı ve Cumartesi günü akşam saatlerine kadar görüleceği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne, Kırklareli hariç), İç Ege, Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Siirt, Sinop çevreleri ve Diyarbakır'ın kuzeykesimleri, Kastamonu kıyıları ile Afyonkarahisar’ın doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de kuzey yönlerden 40-60 km/saat) kuvvetli esmesi tahmin ediliyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede gelecek hafta için tahminini paylaştı.
• 20 Eylül 2024 - 19:12 • Son Güncelleme:
• 20 Eylül 2024 - 19:12 • Son Güncelleme: