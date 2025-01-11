İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Hava bizi aldatmamalı, hastalık havası diyebiliriz. Kış ortasında bu hava olumsuz yönde etkileyebilir. Açık havanın olması ve yüksek basıncın etkisi beraberinde hava kirliliğini de getiriyor metropollerde. Şu anda rüzgâr var ama rüzgâr olmadığında muhakkak hava kirliliği hissededebiliriz. Buna da sağlık açısından dikkat edilmesi gerekiyor.”