Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündemİstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi
HaberlerGündem Haberleri İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları hissedilir derece düşüyor. Önce yağmur bastıracak sonra kar yağışı etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklığı ocak ayında mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, hava sıcaklığının 12 derece düşeceğini söylerken, “Ocak 19’dan sonra daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. İstanbul’da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır” dedi. İşte haberin detayları...

• 11 Ocak 2025 - 08:06 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2025 - 08:06 • Son Güncelleme:
1İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

İstanbul’da yüksek basıncın da etkisiyle birkaç gündür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor.

2İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Gündüz 17 - 18, gece ise 10 derecelerde görülen hava sıcaklıkları yüzleri güldürse de uzmanlar, ‘Sıcak havalara aldanmayın’ uyarısı yapıyor.

3İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, “Bu sıcaklıklar mevsim normallerinin çok üzerinde. 20 dereceleri buldu neredeyse. Buna ‘pastırma sıcakları’ diyebiliriz.

4İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

‘Güneyden aldığımız lodos’ diyelim buna. Bir de yüksek basınç girişi var; bundan dolayı da gündüzleri hava sıcak, geceleri ise nispeten soğuk hava kendini hissettiriyor.

5İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

İstanbul’da fosil yakıtların kullanımı var. Bundan dolayı metropol üzerinde oluşan ısı adaları var; bu da maalesef sıcaklığı artırıyor. Yağış yok ancak cumartesi gününden (bugün) itibaren tekrar soğuk hava almaya başlayacağız. 10 - 12 derecelik sıcaklık düşüşü olacak.

6ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

ÖNCE YAĞMUR SONRA KAR

Bu konuda da çok dikkatli olunması faydalı olacaktır. Cumartesi (bugün) soğuk olacak, pazar günü (yarın) biraz daha soğuyacak ve yağış da başlayacaktır. Trakya’dan yağışlı hava başlayacak. Yağış pazar ve pazartesi günü de etkili olacak” dedi.

7İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Havanın hızla soğuyacağını ve arkasından yağış beklediklerini söyleyen Özdemir, “İstanbul’da bu hafta için kar beklemiyoruz, hafta sonu yağış yağmur şeklinde olacak ama iç kesimlerde kar yağışları görülecek.

8İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Ayın 19’undan sonra, yani ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul’da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır” diye konuştu.

9İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Diğer yandan, İBB Afet İşleri Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da hafta sonundan itibaren soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

10İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

AKOM, bugünden itibaren İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde ani sıcaklık düşüşleriyle, şiddetli sağanak yağışın etkili olabileceği uyarısında bulundu.

11‘SICAK HAVALARA ALDANMAYIN’

‘SICAK HAVALARA ALDANMAYIN’

Vatandaşların bahar havasına aldanmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Dr. Güven Özdemir, şunları söyledi: “İnsanlar açık havada oturmayı seviyorlar ama dikkatli olmak lazım.

12İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi

Hava bizi aldatmamalı, hastalık havası diyebiliriz. Kış ortasında bu hava olumsuz yönde etkileyebilir. Açık havanın olması ve yüksek basıncın etkisi beraberinde hava kirliliğini de getiriyor metropollerde. Şu anda rüzgâr var ama rüzgâr olmadığında muhakkak hava kirliliği hissededebiliriz. Buna da sağlık açısından dikkat edilmesi gerekiyor.”