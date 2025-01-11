İstanbul için alarm, önce yağmur sonra kar! Sıcaklık 12 derece birden düşecek, AKOM, Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji ve AKOM'dan son dakika yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları hissedilir derece düşüyor. Önce yağmur bastıracak sonra kar yağışı etkili olacak. İstanbul’da hava sıcaklığı ocak ayında mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, hava sıcaklığının 12 derece düşeceğini söylerken, “Ocak 19’dan sonra daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. İstanbul’da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır” dedi. İşte haberin detayları...
• 11 Ocak 2025 - 08:06 • Son Güncelleme:
• 11 Ocak 2025 - 08:06 • Son Güncelleme: