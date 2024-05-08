Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı! Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır
Haberler Gündem Haberleri İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı! Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır

İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı! Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır

İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yabancı bir havayolu şirketine ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki pilotun uçaktan tahliye edildiğini ve kazanın yaşandığı pistin saat 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığını söyledi. Havalimanındaki diğer pistlerde ise, uçuş trafiğinin sorunsuz olarak devam ettiği duyuruldu.

• 08 Mayıs 2024 - 09:47 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 09:47 • Son Güncelleme:
1 İstanbul Havalimanında kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Paris’ten İstanbul Havalimanı'na sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması sonucu piste inişi ile ilgili olarak bilgi verdi. Bakan Uraloğlu Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

2

“Paris’ten İstanbul Havalimanı'mıza sefer yapan Boeing-767 tipi kargo uçağı ön iniş takımlarının açılmaması sonucu pistimize iniş yapmıştır. Pilotun ön iniş takımının açılmadığı ile ilgili bilgi vermesi üzerine hemen kuleden kendisiyle irtibata geçilmiştir.

3

Havalimanı görevlilerimiz, uçağın ön iniş takımının açılmadığını teyit ettikten sonra gerekli yangın söndürme, acil müdahale ve sağlık ekiplerimizi hazır bulundurarak söz konusu uçağın havalimanımıza inmesini sağlamıştır. Görevli arkadaşlarımızın başarılı yönlendirmeleriyle uçak gövdesi üzerine sorunsuz bir iniş gerçekleştirmiştir.

4 İstanbul Havalimanında kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır

İki pilotun tahliyesinden sonra sağlık durumları kontrol edilmiş; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Olayın meydana geldiği İstanbul Havalimanı 16R pisti geçici olarak saat 15.00'e kadar uçuşa kapatılmıştır.

5 İstanbul Havalimanında kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır

Sürece ilişkin gerekli teknik incelemelerimiz de devam etmektedir. İvedi olarak olaya müdahale eden tüm ekiplerimizi kutluyor; herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”

6 İstanbul Havalimanında kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“8 Mayıs (bugün) günü, FX6238 Fransa/İstanbul kargo seferi yapmakta olan Fedex Havayolları’na ait N110FE tescil işaretli, Boeing 763 tipi hava aracı, saat 07:55 lokalde (pilot ifadesine göre hidrolik arızası nedeniyle) ön iniş takımının açılmadığı bilgisini İstanbul Havalimanı ATC ünitesine bildirmiş ve 08:17 lokalde ön iniş takımı kapalı vaziyette 16R pistine iniş yapmış ve pist içerisinde kalmıştır. Havalimanına iniş yapan uçağa Havalimanı Kurtarma ve Yangınla mücadele Servisi ekipleri (ARFF) tarafından müdahale edilmiş olup, pist notamlanmıştır. Kazada ölen ya da yaralanan olmamıştır. Başkanlığımız tarafından uzmanlar görevlendirilerek araştırma ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.”