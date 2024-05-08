İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı! Bakan Uraloğlu: Pist geçici olarak kapatılmıştır
İstanbul Havalimanı'nda facianın eşiğinden dönüldü. Yabancı bir havayolu şirketine ait Paris-İstanbul seferini yapan kargo uçağı, iniş takımları açılmayınca gövdesi üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, iki pilotun uçaktan tahliye edildiğini ve kazanın yaşandığı pistin saat 15.00'e kadar uçuşa kapatıldığını söyledi. Havalimanındaki diğer pistlerde ise, uçuş trafiğinin sorunsuz olarak devam ettiği duyuruldu.
• 08 Mayıs 2024 - 09:47 • Son Güncelleme:
• 08 Mayıs 2024 - 09:47 • Son Güncelleme: