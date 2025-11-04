Isparta'da sıcak hava hasat sezonunu uzattı! Köyde işçi bulunamayınca köye göç başladı

3

Deregümü köyü muhtarı Gökhan Toprakçı da 1500 dönüm alanda kurulan seralarda dönüm başına yaklaşık 15 ton domates elde edildiğini anlattı. Toprakçı, "Köyümüz, 2 bin 112 nüfusu ile Isparta'nın en büyük köyüdür. Bu rakam yazın domatesin ve karanfilin başladığı zamanlarda 4 bine kadar çıkabiliyor." diye konuştu. Deregümü'nün ikliminin alternatif tarım ürünlerine elverişli olduğuna dikkati çeken Toprakçı, köydeki çiftçilerin başarı hikayesinin ve istihdama katkısının örnek nitelikte olduğunu dile getirdi.Üretici Yavuz Çelim de köyde nisan ve mayıs aylarında fide dikimi yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:"Mevsimsel olarak zirai don tehlikesini atlattığımız zaman bizim sezonumuz yaklaşık 1,5 ay uzuyor. Sezonun uzaması bize artı kazanç getiriyor. En azından bitkinin üstünde olan ürünlerin bir kısmını daha hasat etme imkanı buluyoruz. Son kalan ürünleri topladıktan sonra yeşil kalan ürünleri de turşuluk olarak verebiliyoruz. Bazı büyük şehirler yeşil domates talebinde bulunuyor. Bu domateslerin fiyatı kırmızı domates kadar yüksek olmasa da bizim için ekstra bir girdi oluyor."