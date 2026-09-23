Isparta’da kadın cinayeti! Babasının evine gitmek için çıktı, sokakta öldürüldü

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Olay, saat 01.00 sıralarında, Çarıksaraylar beldesinde meydana geldi. İddiaya göre; Fatih K. ve eşi Ayşe K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ayşe K., babasının evine gitmek isterken, Fatih K. sokakta önünü kesti.