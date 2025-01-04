Isparta'da ilk ve tek! 2 çocuk annesi, otobüs şoförlüğü hayali gerçek oldu

Halktan çok güzel tepkiler aldığını anlatan Pınar Koçaktok, "Bu tepkiler sayesinde daha da güçlendiğimi düşündüm. Öğrenci kısmına (üniversitenin doğu-batı yerleşkesi) olsun çalıştığım günlerim oldu. Bunlarda dahi görenlerden 'Arkanızdayız abla' diyenler oldu. Başarılar dilediler ve hepsinin de daha güzel sözlerini aldım. Hepsinden Allah razı olsun. Benim için gurur verici şeyler. Kadınların olmasını istiyorum; sadece şoför değil, her alanda kadınların olmasını istiyorum. Şoför arkadaşlarımdan da güzel tepkiler alıyorum. Onlar, 'Başarabilirsin' dedikleri zaman, başardığımı gördükleri zaman arkamda durdular. 'Aferin, helal olsun' dediler. Halk otobüslerinde şu anda kadın şoför olarak ilk ve tekim. Bütün kadınları da bekliyorum. Gerçekten isteyen herkese şoförlüğü tavsiye ederim. Büyük firmalarla çalışmayı istiyorum. Burada tecrübe edinmeyi istiyorum. Büyük şehirlere gitmeyi daha çok istiyorum. Onu da yaşamak istiyorum. Zevkli bir şey olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.