Isparta'da ilk ve tek! 2 çocuk annesi, otobüs şoförlüğü hayali gerçek oldu
Isparta'da yaşayan 2 çocuk annesi Pınar Koçaktok (47), çocukluğundan beri hayal ettiği şoförlük mesleğine emekli olduktan sonra adım attı. Kentte şehir içi toplu taşımada otobüs şoförlüğü yapan Koçaktok, "Çocukluğumda çamurdan kamyon, otobüs, araba yapardım. Halk otobüslerinde şu anda kadın şoför olarak ilk ve tekim" dedi.
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 04 Ocak 2025 - 11:30 • Son Güncelleme:
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
• 04 Ocak 2025 - 11:30 • Son Güncelleme: