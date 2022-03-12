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UEFA Avrupa Ligiİspanya basını hala onu konuşuyor! Xavi'yi perişan etti Depay'ın karşısına dikildi
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• 12 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:

İspanya basını hala onu konuşuyor! Xavi'yi perişan etti Depay'ın karşısına dikildi

Perşembe gecesi Nou Camp Stadı'nda takım halinde çok iyi oynayan Galatasaraylı futbolcular alkışı hak ederken, İspanya basınının bir yıldız ayrı parantez açması dikkatlerden kaçmadı. İşte 0-0 biten 90 dakikanın ardından o yansımalar...

• 12 Mart 2022 - 09:46 • Son Güncelleme:
1İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi
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Galatasaray, Barcelona deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, gecenin kahramanı olan Inaki Pena, kendisini sarı-kırmızılılara kiralayan Barça cephesini pişman etti.

2İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Son 2 yıldır Barcelona A takımıyla Nou Camp’ta onlarca maça çıkan Inaki Pena, bu maçlarda oyuna girmediği için Nou Camp’taki ilk maçına Galatasaray formasıyla çıktı.

3İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Ancak genç file bekçisi, birlikte birçok antrenmana çıktığı için eski takım arkadaşlarının detaylarını çok iyi biliyordu. Pena, hangi oyuncunun nasıl vuracağını, topu nereye atacağını bildiğinden, bunu avantaj olarak kullandı.

4İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de Galatasaray formasıyla müthiş bir performans çıkaran Inaki Pena’yı övdü.

5İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Hernandez, “Maalesef biz son maçlarımızdaki gibi oynayamadık. Ama şunu da söylemeliyim ki; Pena da harika bir maç çıkardı” diye konuştu.

6İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Katalan ekibinin Sportif Direktörü Alemany de, Galatasaray’da kiralık oynayan Pena ile ilgili açıklamada bulundu.

7İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Barça TV’ye konuşan Alemany, “Inaki Pena, Barcelona’nın bir oyuncusu ve Barça’nın bir değeri. Kiralık giderek cesur bir karar verdi. Kendisi için iyi bir tecrübe oluyor. Sonuçta Barcelona’nın oyuncusu” dedi.

8İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Inaki Pena, yaptığı 4 kritik kurtarışla Galatasaray’a beraberliği getirirken, kullandığı 40 pasta yüzde 77 isabet sağladı. Bu durum, genç file bekçisinin oyunu kaleden kurması açısından bir avantaj olarak yorumlandı.

9İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Galatasaray Yönetimi, devre arasında Barcelona’dan bedava kiraladığı Inaki Pena’nın bonservisini almak için harekete geçti.

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Camp Nou’daki muhteşem performansı ile dikkatleri üzerine çeken genç eldivenin bonservisinin alınması yönetimin gündemine geldi. Ancak böyle genç bir file bekçisinin, bu kadar iyi bir maç çıkarması sonrasında satın almanın zor olduğunu düşünen yönetim, bu konuda bir formül geliştirdi.

11İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Sarı-kırmızılı idareciler, “Barcelona ve Xavi, bu performansı sonrası Pena’yı bonservisiyle verir mi? Açıkça bu çok kolay değil. Biz bonservisinin % 50’si gibi formüllerle teklifte bulunacağız. Böyle genç bir kaleciyi aldığımız için çok eleştirilmiştik ama Pena herkesi kendine hayran bıraktı” ifadelerini kullandı.

12İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

İspanyol basını da İnaki Pena’nın performansını göklere çıkardı. İşte medyada yer alan Pena güzellemeleri:

13İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Marca: Karşılaşmanın öne çıkan ismi, Barcelona’dan kiralık olarak Galatasaray’da forma giyen kaleci Inaki Pena’ydı. Genç file bekçisi, Xavi’nin takımına geçit vermedi. Türk takımı on bir maçtır Avrupa’da yenilmiyor.

14İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

İspanyol Haber Ajansı (EFE): Barcelona için müthiş Inaki Pena’yı geçmek mümkün olmadı.

15İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Europa Press: Inaki Pena, Barça’yı iptal etti’ başlığıyla geçti. Barcelona’dan kiralık Galatasaray’da oynayan file bekçisi gecenin sürprizi oldu. Barça’ya kendisini kanıtladı ve gelecek sezon kadroya talip olduğunu gösterdi.

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La Sexta: Barcelona’nın karşısına Inaki Pena dikildi. Pena spektaküler kurtarışlara imza attı. Katalan ekibinin en aktif ismi Memphis Depay’dı ama Galatasaray kalecisi ona da geçit vermedi.

17İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Sport: Inaki Pena, Depay’ı tekrar ilk 11’e döndüğüne pişman etti. Sakatlığı nedeniyle Bayern maçından beri Xavi’nin 11’inde yer almıyordu. Sakatlık sonrası ilk kez ilk 11 çıktığı maçta iyi şutlar çekti ama Galatasaray kalecisi harika kurtarışlar yaptı.

18İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

Mundo Deportivo: Inaki Pena, Barcelona formasına adaylığını açıkladı. Çok iyi kurtarışlar yaptı, kalede güven verdi. Adeta Barcelona’nın kadrosunda iyi kaleciler olduğunu hatırlatır gibiydi.

19İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

CCMA: Inaki Pena, Nou Camp’ta siftah yaptığı maçta kendisini kanıtladı. Barcelona Teknik Direktörü Xavi, takımın başına geçtiği günden bu yana en sinirli anlarını Galatasaray karşısında yaşadı.

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Sarı-kırmızlıların direncini aşmakta zorlanan ev sahibi ekibin çalıştırıcısı, devre arasında soyunma odasında futbolcularına gürledi. Barcelona muhabiri Dario Montero’nun bildirdiğine göre, Xavi öğrencilerini oyuna konsantre olamamak ve maça ağırlıklarını koyamamakla itham etti ve devre arasında soyunma odasında bağırarak, “Bu maçı oynamak istemeyen varsa bana hemen söylesin, onu oyundan alayım” dedi.

21İspanya basını hala onu konuşuyor Xaviyi perişan etti Depayın karşısına dikildi

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