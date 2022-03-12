İspanya basını hala onu konuşuyor! Xavi'yi perişan etti Depay'ın karşısına dikildi
Perşembe gecesi Nou Camp Stadı'nda takım halinde çok iyi oynayan Galatasaraylı futbolcular alkışı hak ederken, İspanya basınının bir yıldız ayrı parantez açması dikkatlerden kaçmadı. İşte 0-0 biten 90 dakikanın ardından o yansımalar...
Galatasaray, Barcelona deplasmanından golsüz beraberlikle dönerken, gecenin kahramanı olan Inaki Pena, kendisini sarı-kırmızılılara kiralayan Barça cephesini pişman etti.
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez de Galatasaray formasıyla müthiş bir performans çıkaran Inaki Pena’yı övdü.
Sarı-kırmızılı idareciler, “Barcelona ve Xavi, bu performansı sonrası Pena’yı bonservisiyle verir mi? Açıkça bu çok kolay değil. Biz bonservisinin % 50’si gibi formüllerle teklifte bulunacağız. Böyle genç bir kaleciyi aldığımız için çok eleştirilmiştik ama Pena herkesi kendine hayran bıraktı” ifadelerini kullandı.
İspanyol basını da İnaki Pena’nın performansını göklere çıkardı. İşte medyada yer alan Pena güzellemeleri:
İspanyol Haber Ajansı (EFE): Barcelona için müthiş Inaki Pena’yı geçmek mümkün olmadı.
Sarı-kırmızlıların direncini aşmakta zorlanan ev sahibi ekibin çalıştırıcısı, devre arasında soyunma odasında futbolcularına gürledi. Barcelona muhabiri Dario Montero’nun bildirdiğine göre, Xavi öğrencilerini oyuna konsantre olamamak ve maça ağırlıklarını koyamamakla itham etti ve devre arasında soyunma odasında bağırarak, “Bu maçı oynamak istemeyen varsa bana hemen söylesin, onu oyundan alayım” dedi.