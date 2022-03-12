İspanya basını hala onu konuşuyor! Xavi'yi perişan etti Depay'ın karşısına dikildi

Sarı-kırmızılı idareciler, “Barcelona ve Xavi, bu performansı sonrası Pena’yı bonservisiyle verir mi? Açıkça bu çok kolay değil. Biz bonservisinin % 50’si gibi formüllerle teklifte bulunacağız. Böyle genç bir kaleciyi aldığımız için çok eleştirilmiştik ama Pena herkesi kendine hayran bıraktı” ifadelerini kullandı.