İskenderun Körfezi'nde görenleri tedirgin etti! Denizin üzerini kapladı, bilim insanları nedenini açıkladı

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Son günlerde deniz suyu sıcaklığı 2 derece arttı. Bu organizmalar öldükten sonra su yüzeyine çıkan ölü hücreler, rüzgar ve dalgaların etkisiyle kıyılarda birikiyor. Kahverengi tabaka bu ölü hücrelerden oluşurken, köpüklenme ise hücrelerin içeriğindeki yağ, protein ve şeker gibi organik maddelerin su ile etkileşime girmesi sonucu oluşuyor. Bu nedenle müsilaj ile karıştırılmamalı. Bu fitoplankton türleri toksik değil, zehirli madde içermiyor. Bu nedenle halk sağlığını tehdit eden bir durum değil. Her ne kadar görsel olarak yüzmek için uygun olmasa da bu olayın kısa sürede kendiliğinden sona ermesi beklenmektedir. Dışarıdan herhangi bir temizlik müdahalesine gerek yoktur” dedi.