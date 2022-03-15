Işıtan Gün aylar sonra sessizliğini bozdu Galatasaray'dan ayrılacak 2 yıldızı duyurdu!
Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Işıtan Gün, Barcelona maçı öncesi çok önemli açıklamalarda bulundu. Fatih Terim hakkında önemli sözler sarfeden Gün, sezon sonunda takımdan ayrılacak 2 futbolcuyu işaret etti.
Galatasaray'da son ayların en çok tartışılan isimlerinden Işıtan Gün, İspanya'dan Sport sitesine özel açıklamalarda bulundu. Sport'tan Jordi Delgado'ya konuşan Işıtan Gün, Galatasaray-Barcelona eşleşmesinden Kerem Aktürkoğlu'nun transfer sürecine ve Inaki Pena'ya; Domenec Torremt'ten Arda Turan'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İşte Işıtan Gün'ün Sport'a verdiği özel röportajdan satırbaşları...
Camp Nou'daki maç hakkında neler düşünüyorsunuz: Bizim açımızdan Domenec Torrent rakibi çok iyi analiz etti. Takım çok organizeydi ve oyun planına bağlı kaldı. Barça'nın gol atmadığı son maçın yaklaşık 17 yıl önce Bayern'e karşı olduğunu biliyorduk. Yani Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanan böyle bir oyunda gol yememek önemliydi. Normalde beraberlik kutlamayı sevmeyiz, çünkü bu bizim DNA'mızda yok, ama çok iyi bir sonuçtu. İkinci ayağın daha da zor olacağını düşünüyorum. Napoli'ye karşı oynanan maçları da benzer bir durumda gördüm. Barça, parlak oyunculara sahip inanılmaz bir takım. Önümüzdeki hafta ilginç bir maç olacak. İstanbul'da oldukça yoğun bir atmosfere sahibiz. Umarız alabiliriz."
Torrent'in bir Barça geçmişi var. Kulüp olarak Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Terim'in yerine onu seçmenizdeki sebep neydi: Dome ismi çıkınca başkanımıza tanıtım yaptım, farklı görüntülü görüşmeler yaptılar ve gelecek projemiz hakkında detaylı konuştular. Pep Guardiola ile de görüşüyoruz. Şimdiye kadar iyi gidiyor, tabii ki Türkiye ligi farklı bir hikaye ve iyi sonuçlar almak için erken. Gaatasaray'da Terim'i değiştirmek zor. Büyük bir miras bıraktı ve kulüp için tarihsel olarak da çok önemli bir figür. Ama şimdilik Torrent baskıyı oldukça iyi idare ediyor, çok çalışıyor. Yavaş yavaş taraftarların, tabii ki oyuncuların da takdirini kazanıyor. Bu onun için iyi bir adım ve o bunu biliyor. Yalnız gelmedi, Barça'dan yardımcılarıyla geldi. Biz onunla mutluyuz.
Pep, FC Barcelona'da da önemli bir isim. Torrent'e baktığınızda, Guardiola ve Torrent'in Barça'da başardıklarına benzer bir şeyi elde edebileceğini mi düşündünüz: Uzun süredir birlikte çalıştıkları için Pep ile konuşup fikirlerini, durum hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istedik... Birkaç gün önce Başkan Laporta ile de bu konuda görüştük. Açıkçası Barcelona çok özel bir kulüp ama tarihimiz 15. yüzyıla kadar uzanıyor ve biz de kendi coğrafyamızda 'bir kulüpten daha fazlası'yız. Bu yönden benzer olduğumuzu düşünüyorum. İki kulübün tarihleri boyunca birçok ortak noktası var. Domènec'e gerçekten karar vermemizi sağlayan şey tecrübesi, detaylara çok dikkat etmesi, çok odaklanmış olması… bunlar bizim için en önemli şeylerdi."
İlk maçın en önemli iki oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve şu anki Barça oyuncusu Iñaki Peña'ydı. Barça'dan biriyle Iñaki hakkında konuşma fırsatınız oldu mu: Barcelona'dan ayrılırken gazetelerde onunla ilgili tüm haberleri gördüm, maçın adamı oydu. Torrent'in önerisi doğrultusunda geldi. Kalecilerle zor bir durumumuz vardı. Muslera sakatlanmıştı ve ikinci bir kaleciye ihtiyacımız vardı. Torrent, Pena'yı önerdiğinde Barça ile temasa geçtik ve transfer konusunda anlaştık. Bence çok gelecek vadeden bir kaleci."
"Kerem'e gelince, geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi ve bu sezon en iyi oyuncularımızdan biri oldu. Hala çok genç, gelişmekte olan bir oyuncu ve birçok kulüpten ona çok ilgi olduğunu biliyoruz ama uzun vadeli bir sözleşmemiz var ve bunu göreceğiz. O mutlu olmalı ve hepimiz mutlu olmalıyız. Bugün Türk futbolu için çok önemli bir oyuncu."
Kerem'e ilgi gösteren takımlardan birinin Atletico Madrid olduğu söyleniyor. Kerem için başka teklifler aldınız mı: Şimdilik çok erken ama iki Premier Lig takımı ve bazı LaLiga takımları şimdiden ilgilerini dile getirdi. Ancak henüz somut veya resmi bir şey yok. Barcelona, Kerem için bizimle iletişime geçmedi."
Görünüşe göre Iñaki önümüzdeki sezon ikinci kaleci olarak Barça'ya dönecek. Galatasaray'ın onunla planı ne: Şimdilik sadece bu sezonun sonuna kadar elimizde ve en üst seviyede oynadığı için onun için iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Sanırım Xavi, onu gelecek sezon için ikinci kaleci olarak gördüğünü söyledi. Bu onun için doğal bir adım. O çok iyi bir kaleci ve bir başka harika kalecimiz de Muslera'nın sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var ve dokuz yıldır bizimle. Bence geri dönecek, bu en normal şey olurdu."
"Muslera zor bir sakatlık geçirdi ve şu anda A takım kadrosunda antrenman yapıyor, ancak bu teknik direktöre bağlı bir karar. Muslera'nın harika bir kariyeri var. Galatasaray'daki kaleci antrenörümüz yaklaşık 20 yıldır Barcelona'da çalışıyor, bu yüzden Iñaki'yi uzun süredir tanıyor ve bize Iñaki'nin %100 en iyi kaleci olacağını söylüyor. Adı böyle ortaya çıktı. O çok iyi bir çocuk ve umarım bunu başarabilir. Bu onun için en üst seviyede, Galatasaray'dan Barça'ya gitmek için iyi bir başlangıç. Kaleciler için en önemli şey dasüre almaktır."
Bu perşembe günü Laporta ile konuştuğunuz özel bir detay var mıydı: Teknik noktalara değinmek bizim işimiz değil, sadece biraz sohbet ettik. Barça için biraz hayal kırıklığı oldu çünkü o maçın favorisi onlardı ve bu anlaşılabilir. Uzun süredir Barça'yı izliyorum ve takım çok iyi ritim tutturdu. İki takımın seviyesi, bütçesi ve oyuncuları çok farklı. Umutluyuz ama aynı zamanda gerçekçiyiz."
ARDA TURAN'IN KONTRATI BİTİYOR VE SEZON SONUDA...
Şu anda Galatasaray'da forma giyen bir diğer eski Barça oyuncusu da Arda Turan. Görünüşe göre hala sakat. Yakında takıma geri dönebilecek mi: Şu anda A takımla antrenman yapıyor ama Camp Nou teknik bir karardı, neden Barcelona'da takımda olmadığını bilmiyorum. Sözleşmesi bu yaz bitiyor. Sorun olmazsa teknik bir karardır ve koçun kararıdır. 90 dakika değil, bazı oyunlar oynadı, ancak yine de teknik bir karar. Arda Turan bizim akademimizden yetişen bir oyuncumuz. Kulüple olan ilişkisi sözleşmesinin ötesine geçiyor. Başkanın kararıdır."