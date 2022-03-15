Işıtan Gün aylar sonra sessizliğini bozdu Galatasaray'dan ayrılacak 2 yıldızı duyurdu!

Görünüşe göre Iñaki önümüzdeki sezon ikinci kaleci olarak Barça'ya dönecek. Galatasaray'ın onunla planı ne: Şimdilik sadece bu sezonun sonuna kadar elimizde ve en üst seviyede oynadığı için onun için iyi bir tecrübe olduğunu düşünüyorum. Sanırım Xavi, onu gelecek sezon için ikinci kaleci olarak gördüğünü söyledi. Bu onun için doğal bir adım. O çok iyi bir kaleci ve bir başka harika kalecimiz de Muslera'nın sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha var ve dokuz yıldır bizimle. Bence geri dönecek, bu en normal şey olurdu."