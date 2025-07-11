İşinden istifa edip fabrika kurdu! Adıyamanlı kadın girişimci sıfırdan başlayıp ihracatçı oldu: Üç kıtaya satış yapıyor

4

Daha çok istihdam sağlayıp ilerlemek istediğini söyleyen Saygı, "İhracat ağırlıklı gidiyorum, kendi markamla dünyada bilinen çok sayıda markaya üretim yapıyorum. Kadın ve çocuk giyim ürünleri ağırlıklı üretim yapıyoruz. Personelimin yüzde 95'i kadın, kadın olmamdan kaynaklı yürüttüğüm işten zorlansam da yürüttüğüm bu çalışmadan gurur ve mutluluk duyuyorum. Bu coğrafyada bu kadar insanı istihdam edip bu kadar kadının hayatına dokunmak benim için gurur verici. Bu yolda ilerleyip büyümeyi düşünüyorum." diye konuştu.