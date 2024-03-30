İş başvurusu yapanlar dikkat! İŞKUR'un adını ve logosunu kullanıp tuzağa düşürüyorlar
'İŞKUR evde paketleme işi', 'evde ek iş fırsatı' adı altında sosyal medyadan reklamlar yapılıyor ve gönderiler paylaşıyorlar. Karşı tarafa ek iş amacıyla para gönderen vatandaşlar da var, kimlik bilgilerini verenler de... Son aylarda şikayetler gittikçe artmaya başladı. Peki parasını geri alamayan ve kimlik bilgilerini paylaşan kişiler ne yapabilir? Burada çok önemli bir detay göz ardı ediliyor. İşte kritik bilgiler...
VATAN ÖZEL
• 30 Mart 2024 - 07:02 • Son Güncelleme:
VATAN ÖZEL
• 30 Mart 2024 - 07:02 • Son Güncelleme: