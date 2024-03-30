İş başvurusu yapanlar dikkat! İŞKUR'un adını ve logosunu kullanıp tuzağa düşürüyorlar

MAİL YA DA MESAJ GİBİ KANITLI GÖNDERİLER OLMALI

Kişilerin şahsi bilgilerini zorunlu kalmadıkça paylaşmamaları gerektiğini vurgulayan Güllü şu ifadeleri kullandı: Güvenli olmayan kişi ve kuruluşlara kesinlikle bilgilerimiz vermemeliyiz. Tüm bunlara rağmen iş ve ek gelir ümidi ile paylaşmak zorunda kalırsak en azından mail yada mesaj gibi kayıtlı gönderiler ile paylaşılıp kimin ile ve hangi maksatla paylaşıldığının ileride ortaya çıkacak ihtilaflarda ispat edilmesi açısından yerinde olacaktır.