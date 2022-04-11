Ireland Baldwin: Babamın kaç çocuk yapacağı beni ilgilendirmez!
Dünyaca ünlü aktör Alec Baldwin, geçtiğimiz haftalarda sekizinci kez baba olacağını duyurmuştu. Baldwin'in Kim Basinger ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Ireland, bu konuyla ilgili kendisine gelen sorulara sitem etti
Rol aldığı 'Rust' filminin setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne, yönetmen Joel Souza'nın da yaralanmasına neden olduğu için gündeme gelen Alec Baldwin, son olarak da ailelerine katılacak sekizinci çocuk müjdesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Baldwin'in, ikinci eşi Hilaria Baldwin ile evliliğinden bir çocuk sahibi daha olacağı duyulduktan sonra da gözler hem çifte hem de oyuncunun eski eşi Kim Basinger'dan dünyaya gelen büyük kızı Ireland Baldwin'e çevrildi.
"BABAMIN HAYATI BENİ İLGİLENDİRMEZ"
Model, oyuncu ve senaryo yazarı olan 26 yaşındaki Baldwin, Instagram üzerinden bir canlı yayına katıldı. O sırada da kendisine babası Alec Baldwin ile 2012 yılında evlendiği eşi Hilaria'nın yedinci bebeklerini beklemesiyle ilgili sorular soruldu. Ireland Baldwin, o yayının ardından da sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yaptı. Baldwin, babası ve eşinin kaç tane çocuk sahibi olacağının kendisini ilgilendirmediğini vurguladı.
"KENDİ İŞİME BAKIYORUM"
Ireland Baldwin, "Babam ve onun ailesiyle ilgili sayısız mesaj alıyorum. Bu beni ilgilendirmez." diye yazdı. Babasının ailesinin ne kadar büyüdüğüyle ilgilenmediğini belirtip "Umurumda değil." diyen Baldwin, kendi hayatına odaklandığını da vurguladı. Sinema dünyasının tanınmış bir ailesine mensup olan Ireland Baldwin, Oregon'da müzisyen sevgilisi Andre Allen Anjos ve altı köpeğiyle birlikte ailesinden bağımsız bir hayat sürdürdüğünü de satırlarına ekledi.
"Kendi işime bakıyorum." diyen Ireland Baldwin, insanların nasıl para kazandığı yönündeki sorularına da yanıt verdi. Genç kadın buna da "modellik ve senaryo yazarlığı" yaptığını yazdı.
YENİ BEBEK DUYURUSU
Ireland Baldwin'in babası Alec ile üvey annesi Hilaria geçtiğimiz haftalarda yedinci bebeklerini beklediklerini sosyal medyadan duyurmuştu. Çiftin, Carmen (8), Rafael (6) Leonardo (5) Romeo (3) Eduorda (18 aylık) ve Maria Lucia (18 aylık) adında altı tane çocuğu bulunuyor. Baldwin çiftinin, Eduardo'nun dünyaya gelmesinden sadece beş ay sonra aralarına katıldığını açıkladıkları Maria Lucia uzun süre merak konusu olmuştu. Sonradan o bebeğin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği ortaya çıkmıştı.
KIZLARI İÇİN HUKUK MÜCADELESİ VERMİŞLERDİ
Ünlü bir aileden gelen oyuncu Baldwin, Alec Baldwin ve 90'ların sinema yıldızı Kim Basinger'ın tek çocuğu. 1993 yılında evlenen Alec Baldwin ve Kim Basinger, 2002 yılında yollarını ayırmıştı. İkili, boşandıktan sonra Ireland Baldwin'in velayeti için çekişmeli bir hukuk mücadelesi vermişti.