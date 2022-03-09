iPhone yeni fiyatları şok etti! Apple tüm ürünlere zam yaptı! İşte iPhone'ların güncel fiyatları...
iPhone'lara zam üstüne zam geliyor. Apple, yeniden tüm ürünlerine zam yapıldığını duyurdu. Yaklaşık yüzde 15 zam yapılan telefonların fiyatları resmen fırladı. Apple, bahar döneminde bir etkinlik düzenledi ve yeni ürünlerini tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında uygun fiyatlı olarak tanımlanan ancak bu kez uygun fiyatlı olmayan iPhone SE (2022) de vardı. Etkinliğin hemen ardından Apple, Türkiye’deki iPhone telefonlarına zam yaptı. Yeni fiyatlar anında siteye yansıdı. İşte zamlı güncel iPhone fiyatları...
Apple’ın yaptığı ortalama yüzde 15’lik zamlar fiyatlara hızlı bir şekilde yansıdı ve iPhone 13’ün fiyatı 16.299 TL’den 18.999 TL’ye çıktı. İşte tüm fiyatlar...
iPhone 13 mini fiyatları:
128 GB, 14.799 TL'den 17.499 TL'ye;
256 GB, 16.199 TL'den 19.299 TL'ye;
512 GB, 18.999 TL'den 22.099 TL'ye yükseldi.
iPhone 13'ün fiyatları:
128GB, 16.299 TL'den 18.999 TL'ye;
256 GB, 17.699 TL'den 20.799 TL'ye;
512 GB, 20.499 TL'den 23.559 TL'ye yükseldi.
iPhone 13 Pro fiyatları:
128 GB, 21.499 TL'den 24.999 TL'ye;
256 GB, 22.899 TL'den 26.799 TL'ye;
512 GB, 25.699 TL'den 29.599 TL'ye;
1 TB, 28.499 TL'den 32.399 TL'ye çıktı
iPhone 13 Pro Max fiyatları:
128 GB, 23.999 TL'den 27.999 TL'ye;
256 GB, 25.399 TL'den 29.799 TL'ye;
512 GB, 28.199 TL'den 32.599 TL'ye;
1 TB ise, 30.999 TL'den 35.399 TL'ye çıktı.
IPHONE 11 ARTIK 13 BİN TL
Apple iPhone 13 dahil tüm ürünlerine zam yaptı. Yeni nesil MacBook Pro'ların fiyatı en az 35 bin 499 TL oldu. Mac mini'nin fiyatı ise 9.999 TL’den 11.799 TL'ye kadar yükseldi. iPad Pro tabletler 14.299 TL'den, iPad mini'ler ise 9.299 TL'den başlıyor.
Akıllı saatlerin fiyatında da ciddi bir artış oldu ve Watch Series 7’ler Türkiye'de en düşük 7 bin TL‘den satılıyor. iPhone 11'in fiyatı ise 13 bin TL'den başlıyor. Ayrıca parlatma bezinin en son fiyatı da 309 TL'ye çıktı.
Pro Display XDR'ın fiyatı da zamlardan nasibini aldı ve 56 bin TL’den 65 bin TL’ye kadar yükseldi. 24 inç iMac'in başlangıç fiyatı ise 22.499 TL.
IPHONE SE 11 BİN TL
Apple, yeni ürünlerinin fiyatlarını da açıkladı. Şimdiye kadar daha düşük performans ve donanım sunan ancak fiyatı da diğer iPhone'lardan daha düşük olduğu için "uygun fiyatlı iPhone" olarak tanımlanan iPhone SE'nin 3. nesil modeli ne yazık ki uygun fiyatlı değil. Teknoloji devinin dün akşam düzenlediği etkinlikte tanıttığı ürünlerin fiyatları şu şekilde:
iPhone SE (2022) 64GB: 10.999 TL, 128GB: 11.899 TL, 256GB: 13.699 TL
iPad Air 5 64GB: 10.699 TL, iPad Air 5 256GB: 13.299 TL
Studio Display: 27.999 TL, Studio Display (Nano-texture cam): 32.499 TL
M1 Max işlemcili Mac Studio: 35.999 TL, M1 Ultra işlemcili Mac Studio: 69.999 TL