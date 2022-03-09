iPhone yeni fiyatları şok etti! Apple tüm ürünlere zam yaptı! İşte iPhone'ların güncel fiyatları...

IPHONE SE 11 BİN TL

Apple, yeni ürünlerinin fiyatlarını da açıkladı. Şimdiye kadar daha düşük performans ve donanım sunan ancak fiyatı da diğer iPhone'lardan daha düşük olduğu için "uygun fiyatlı iPhone" olarak tanımlanan iPhone SE'nin 3. nesil modeli ne yazık ki uygun fiyatlı değil. Teknoloji devinin dün akşam düzenlediği etkinlikte tanıttığı ürünlerin fiyatları şu şekilde: