İntihar notunda yazmıştı! Aleyna'yı ölüm sürükleyen şüphelinin cezasını yargıtay onadı

AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

Sanık Gökhan Argın, 3’üncü ve karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Argın'ın avukatları suçsuz olduğunu belirterek, tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme başkanı, Gökhan Argın'dan son sözünün ne olduğunu sordu. Argın'ın savunma yapmaya başlaması üzerine mahkeme başkanı uyararak "Avukatların seni savundu. Senin son sözün nedir?" dedi. Sanık bir şey söylemedi. Mahkeme başkanı, karar için duruşmaya ara verdi. Daha sonra mahkeme heyeti, Argın hakkındaki kararı bildirdi. Heyet Argın'ı, ‘Cebir ve tehdit ile intihara yönlendirme’den müebbet, ‘Kasten yaralama’dan 4 ay ve ‘Şantaj’ suçlarından 2 yıl hapis ve 10 bin TL cezaya mahkum etti.