İntihar notunda yazmıştı! Aleyna'yı ölüm sürükleyen şüphelinin cezasını yargıtay onadı
Iğdır'da, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' notu bırakarak intihar eden Aleyna Ağgül’ün (18) ölümüyle ilgili tutuklu yargılandığı mahkemenin müebbet hapse çarptırdığı Gökhan Argın'ın (41) cezası, Yargıtay tarafından onandı. Iğdır Barosu Kadın Hakları Komisyonu Üyesi Büşra İleri, "Adaletin tecelli ettiği bu dosyanın sonucunun tüm kadın cinayetlerine ilişkin ceza dosyalarına sirayet etmesini temenni ediyoruz" dedi.
Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 14:30 • Son Güncelleme:
Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)
• 31 Ekim 2024 - 14:30 • Son Güncelleme: