İntihar gibi derbi planı! Taraftar çileden çıkacak! Pulgar skandalı

"İsmail Kartal, elindeki mevcut kadroyu kendi kurmamasına rağmen 11 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alıyor, Domenec Torrent ise 11 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet alıyor ve 'bu takımı ben kurmadım' diyor. Biri kurmadığı takımı bir yere getiriyor diğeri 'ben bu takımı kurmadım' diyerek açıklamaya çalışıyor durumu, ikisi arasındaki fark bu."