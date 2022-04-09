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Galatasarayİntihar gibi derbi planı! Taraftar çileden çıkacak! Pulgar skandalı
HaberlerGalatasaray Haberleri İntihar gibi derbi planı! Taraftar çileden çıkacak! Pulgar skandalı
• 09 Nisan 2022 - 15:30 • Son Güncelleme:

İntihar gibi derbi planı! Taraftar çileden çıkacak! Pulgar skandalı

Yarın Fenerbahçe ile Kadıköy Ülker Stadı'nda prestiji yüksek bir maça çıkacak olan Galatasaray'da ünlü köşe yazarı Levent Tüzemen'in derbi yorumu resmen olay yarattı. İşte sarı kırmızılı cephede hayretle karşılanan o ifadeler ve Tüzemen'in Pulgar sözleri...

• 09 Nisan 2022 - 15:30 • Son Güncelleme:
1İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı
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Levent Tüzemen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.

2İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı

"İsmail Kartal, elindeki mevcut kadroyu kendi kurmamasına rağmen 11 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alıyor, Domenec Torrent ise 11 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet alıyor ve 'bu takımı ben kurmadım' diyor. Biri kurmadığı takımı bir yere getiriyor diğeri 'ben bu takımı kurmadım' diyerek açıklamaya çalışıyor durumu, ikisi arasındaki fark bu."

3İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı

"Son dönemde moda oldu. Ceza sahası içinde topla başlanması. Muslera'nın Fenerbahçe'ye karşı bunu yapmaması lazım. Bu konudaki en büyük sıkıntı Taylan. Çevre kontrolü hiç yok. Arkadan oyun başlatarak olmaz bu iş. Galatasaray takımı Barcelona değil. Galatasaray'ın böyle zaafları var."

4İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı

"Beklerin öne çıkarken aynı anda değil kontrollü çıkmalarında fayda var diye düşünüyorum. Galatasaray, rakibe geçiş oyunu vermemesi konusunda Avrupa'da çok başarılıydı özellike Barcelona deplasmanında araya atılan toplar konusunda iyiydiler. Bekler Barcelona'da çok çıkmamıştı ve rakibini durdurmuştu."

5İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı
6İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı

"Ben olsam, biraz daha baskı yapması için Berkan'ı öne koyup Emre Kılınç yada Cicaldau'nun yerine Pulgar'ı tercih ederim."

7İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı

"Galatasaray'ın en önemli silahı: Kerem. Derbide oynarsa kontratak silahı olacaktır. Ama tabi tam hazırsa oynasın. Gelecek haftaları kaybedecek bir Kerem'i kaybetmeye Galatasaray'ın tahammülü yok. Doktorların doğru analiz yapması lazım. Deparlı oyuncularda sakatlık nüksetmesi söz konusu olur."

8Kerem ile başlanması mı sonradan oyuna girmesi mi daha iyi olur

Kerem ile başlanması mı sonradan oyuna girmesi mi daha iyi olur?

"Sonradan oyuna girmesi daha iyi olur çünkü rakibin ilk yarı daha güçlü başlayacağını düşünüyorum. İkinci yarı Fenerbahçe gol atmadıysa risk daha çok alacaktır. İkinci yarıda Kerem oyuna alınırsa defans arkasına atılan toplarla Kerem gol üretebilir."

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İŞTE ÜNLÜ YORUMCULARIN DERBİ TAHMİNLERİ...

23 kişinin katıldığı ankette Sarı-Lacivertliler favori olarak gösterildi. Kadıköy'de son 2 sezonu galibiyetle kapatan Galatasaray'a tek oyun çıktığı ankette 9 katılımcı da tercihini beraberlikten yana kullandı.

10MURAT ÖZBOSTAN

MURAT ÖZBOSTAN

Fenerbahçe 1 - 2 Galatasaray

11ZEKİ UZUNDURUKAN

ZEKİ UZUNDURUKAN

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

12TUNÇ ÖZGEN

TUNÇ ÖZGEN

Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

13AHMET ÇAKAR

AHMET ÇAKAR

Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

14SİNEM ÖKTEN

SİNEM ÖKTEN

Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray

15ALİ GÜLTİKEN

ALİ GÜLTİKEN

Fenerbahçe | BERABERLİK | Galatasaray

16BÜLENT TİMURLENK

BÜLENT TİMURLENK

Fenerbahçe 2 - 0 Galatasaray

17FATİH DOĞAN

FATİH DOĞAN

Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray

18GÜRCAN BİLGİÇ

GÜRCAN BİLGİÇ

Fenerbahçe 1 - 0 Galatasaray

19ÇİĞDEM CEYLAN

ÇİĞDEM CEYLAN

Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray

20İSKENDER GÜNEN

İSKENDER GÜNEN

Fenerbahçe kazanır

21LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

Fenerbahçe 0 - 0 Galatasaray

22ÖMER ÜRÜNDÜL

ÖMER ÜRÜNDÜL

Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

23CEYDA DÖNMEZ

CEYDA DÖNMEZ

Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

24SİNAN VARDAR

SİNAN VARDAR

Fenerbahçe kazanır

25ENDER BİLGİN

ENDER BİLGİN

Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

26SERKAN KORKMAZ

SERKAN KORKMAZ

Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

27GÜVENÇ KURTAR

GÜVENÇ KURTAR

Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray

28EZGİ TOPER

EZGİ TOPER

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

29AHMET AKCAN

AHMET AKCAN

Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

30CÜNEYT ŞEN

CÜNEYT ŞEN

Fenerbahçe 3 - 1 Galatasaray

31AYKUT İNCE

AYKUT İNCE

Fenerbahçe 2 - 2 Galatasaray

32MELİKE ÇELİK

MELİKE ÇELİK

Fenerbahçe 2 - 1 Galatasaray

33İntihar gibi derbi planı Taraftar çileden çıkacak Pulgar skandalı

 

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