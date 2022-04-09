İntihar gibi derbi planı! Taraftar çileden çıkacak! Pulgar skandalı
Yarın Fenerbahçe ile Kadıköy Ülker Stadı'nda prestiji yüksek bir maça çıkacak olan Galatasaray'da ünlü köşe yazarı Levent Tüzemen'in derbi yorumu resmen olay yarattı. İşte sarı kırmızılı cephede hayretle karşılanan o ifadeler ve Tüzemen'in Pulgar sözleri...
Levent Tüzemen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi A Spor'da değerlendirmelerde bulundu.
"İsmail Kartal, elindeki mevcut kadroyu kendi kurmamasına rağmen 11 maçta 7 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyet alıyor, Domenec Torrent ise 11 maçta 4 galibiyet 2 beraberlik 5 mağlubiyet alıyor ve 'bu takımı ben kurmadım' diyor. Biri kurmadığı takımı bir yere getiriyor diğeri 'ben bu takımı kurmadım' diyerek açıklamaya çalışıyor durumu, ikisi arasındaki fark bu."
"Beklerin öne çıkarken aynı anda değil kontrollü çıkmalarında fayda var diye düşünüyorum. Galatasaray, rakibe geçiş oyunu vermemesi konusunda Avrupa'da çok başarılıydı özellike Barcelona deplasmanında araya atılan toplar konusunda iyiydiler. Bekler Barcelona'da çok çıkmamıştı ve rakibini durdurmuştu."
"Ben olsam, biraz daha baskı yapması için Berkan'ı öne koyup Emre Kılınç yada Cicaldau'nun yerine Pulgar'ı tercih ederim."
Kerem ile başlanması mı sonradan oyuna girmesi mi daha iyi olur?
"Sonradan oyuna girmesi daha iyi olur çünkü rakibin ilk yarı daha güçlü başlayacağını düşünüyorum. İkinci yarı Fenerbahçe gol atmadıysa risk daha çok alacaktır. İkinci yarıda Kerem oyuna alınırsa defans arkasına atılan toplarla Kerem gol üretebilir."