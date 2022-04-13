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    Sağlıkİnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...
    HaberlerSağlık Haberleri İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...
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    İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...

    Metabolizmayı hızlandırıyor, bağışıklığı güçlendiriyor. İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, karaciğeri zararlı toksinlerden koruyor. Düzenli olarak bir çay kaşığı tüketildiğinde metabolizma hızını yaklaşık yüzde 25 oranında arttırıyor. Anti-oksidan ve antibakteriyel özelliğe sahip, yağ yakımını artırıyor. Yazın yaklaşmasıyla birlikte birçok kişi kilo vermenin yollarını araştırıyor. Hareketsiz yaşamla birlikte kilo artışı yaşanabiliyor. Peki metabolizmayı hızlandırmanın sırrı nedir? Hangi yiyecekler metabolizmayı hızlandırır? Diyetisyen Dilara Demirkan Erkek metabolizmayı hızlandıran yiyecekleri açıklayarak uyarılarda bulundu.

    • 13 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
    • 13 Nisan 2022 - 09:30 • Son Güncelleme:
    1İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...

    Az yemek, çeşitli bitki çayları içmek kilo vermede faydalı olmayabiliyor. Metabolizmamız, yani yediklerimiz sindirme hızımız ya da vücudumuzun yediklerimizi enerjiye çevirme hızı her insanın bünyesine göre değişiklik gösterir.

    2İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...

    Bu nedenle bünyemize iyi gelecek zayıflamamıza yardımcı olacak besinler tüketmekte fayda var. Metabolizma hızı, organların çalışması için vücudun gün boyu ihtiyaç duyduğu minimum enerji (kalori) değeridir.

    3İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...

    Metabolizma hızı yüksek olanlar düşük olanlara göre gün boyu daha fazla kalori yakar ve bu özellikle kilo verme döneminde önem kazanır.

    4METABOLİZMA HIZI NEDİR

    METABOLİZMA HIZI NEDİR?

    Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir. Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.

    5İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...

    Sıralayacağımız besinler dışında kahvaltıyı atlamamak, kendinizi aç bırakmak yerine sık ve küçük öğünler yemek, çok yorucu olmayan ancak düzenli egzersizler yapmak metabolizmayı hızlandırmak açısından önemlidir.

    6ZENCEFİL

    ZENCEFİL

    Vücut ısısını ve metabolizma hızını arttırır. İştah kontrolünde rol alır. Bağışıklık güçlendiricidir.

    7ZERDEÇAL

    ZERDEÇAL

    Kan şekerini dengeler. İştah baskılar. Beta karotenden zengin yapısı karaciğeri zararlı toksinlerden korur.

    8TARÇIN

    TARÇIN

    İnsülini dengeler. Tatlı krizlerini önler. Metabolizmayı hızlandırır. Yeşil çay içine atılan bir çubuk tarçın ile bel çevresi yağlarının yakılmasına yardımcı olur.

    9KÖRİ

    KÖRİ

    Yağın depolanmasını azaltıp, kan şekerini dengeler.

    10HARDAL

    HARDAL

    Hızlı kilo kaybını sağlamakta yıldız baharattır. Düzenli olarak 1 çay kaşığı tüketilen hardal metabolizmayı yaklaşık %25 oranında arttırır.

    11KARABİBER

    KARABİBER

    İçeriğindeki piperin maddesi metabolizmayı hızlandırır. Hazmı kolaylaştırır. Anti-oksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir.

    12PUL BİBER

    PUL BİBER

    Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını arttırır. İştah baskılayıcı özelliğe sahiptir.

    13BİBERİYE

    BİBERİYE

    14ÇÖREK OTU

    ÇÖREK OTU

    Glikozun bağırsaklardan emilimini yavaşlatarak, kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. İştah baskılayıcıdır. (Sabah)

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