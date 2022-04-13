İnsülini ve kan şekerini dengeliyor, metabolizmayı hızlandırıyor! Bu besinler vücutta yağ bırakmıyor...

METABOLİZMA HIZI NEDİR?

Her insanın metabolizma hızı cinsiyetine, yaşına, kas yoğunluğuna, vücudundaki yağ miktarına göre değişebilir. Bazı insanlar vücudun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için her gün 1300 kaloriye ihtiyaç duyarken bazı kişilerde bu rakam 2500'e kadar çıkabilmektedir.