İnstagram'ın açılacağı tarih ne zaman? 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı? İnstagram ne zaman normale döner?

Son 48 saattir kapalı olan İnstagram’ın ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Özellikle sosyal medya fenomenleri konuyu yakından takip ediyor. Peki, 4 Ağustos 2024 İnstagram kapatıldı mı, neden yasaklandı, erişim engeli ne zaman kalkacak?