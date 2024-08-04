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Gündemİnstagram'ın açılacağı tarih ne zaman? 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı? İnstagram ne zaman normale döner?
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İnstagram'ın açılacağı tarih ne zaman? 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı? İnstagram ne zaman normale döner?

İnstagram çöktü denildi ancak olayın perde arkası sonra anlaşıldı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu İnstagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi. Erişim engeli sonrası İnstagram ne zaman düzelir, bugün açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak? soruları gündem oldu. İşte, 4 Ağustos Instagram erişim açıklamasına ilişkin son bilgiler…

• 04 Ağustos 2024 - 10:37 • Son Güncelleme:
• 04 Ağustos 2024 - 10:37 • Son Güncelleme:
1İnstagramın açılacağı tarih ne zaman 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı İnstagram ne zaman normale döner

Son 48 saattir kapalı olan İnstagram’ın ne zaman düzeleceği merak ediliyor. Özellikle sosyal medya fenomenleri konuyu yakından takip ediyor. Peki, 4 Ağustos 2024 İnstagram kapatıldı mı, neden yasaklandı, erişim engeli ne zaman kalkacak?

2İnstagramın açılacağı tarih ne zaman 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı İnstagram ne zaman normale döner



INSTAGRAM AÇILACAK MI?

BTK'nınaldığı karar doğrultusunda Instagram'ın kapatılmasına yönelik 48 saat içinde mahkeme kararı alınması gerekiyordu. Bu süre bugün doldu. 4 Ağustos'tan itibaren açılması beklenen İnstagram'da erişim engeli devam ediyor. Konuyla ilgili başka bir gelişme olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

3İnstagramın açılacağı tarih ne zaman 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı İnstagram ne zaman normale döner



INSTAGRAM NEDEN KAPATILDI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Instagram'a getirilen erişim engeliyle 2 Ağustos'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Instagram'ın kapatılma nedenini "katalog suçlar" olarak açıkladı.

4İnstagramın açılacağı tarih ne zaman 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı İnstagram ne zaman normale döner

Katalog suçlar ise çocuğa karşı cinsel istismar, intihara sevk etme, Atatürk’e hakaret gibi içeriklerin çıkarılması noktasında zorluğu içeriyor.

5İnstagramın açılacağı tarih ne zaman 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı İnstagram ne zaman normale döner



INSTAGRAM KALICI OLARAK MI KAPATILDI?

Instagram’ın şikayete konu olan içerikleri silmesi durumunda erişim engelinin kalkabileceği belirtiliyor.