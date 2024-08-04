İnstagram'ın açılacağı tarih ne zaman? 4 Ağustos İnstagram engel kalkar mı? İnstagram ne zaman normale döner?
İnstagram çöktü denildi ancak olayın perde arkası sonra anlaşıldı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal paylaşım platformu İnstagram, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendi. Erişim engeli sonrası İnstagram ne zaman düzelir, bugün açılır mı, erişim engeli ne zaman kalkacak? soruları gündem oldu. İşte, 4 Ağustos Instagram erişim açıklamasına ilişkin son bilgiler…
• 04 Ağustos 2024 - 10:37 • Son Güncelleme:
• 04 Ağustos 2024 - 10:37 • Son Güncelleme: