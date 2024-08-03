Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı?
Instagram uygulamasına gelen erişim engeli kararı bugün de devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları sabahın ilk saatleriyle birlikte Instagram açıldı mı, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, , Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Sorularına yanıt aramaya başladı. BTK’nın site bilgileri sorgu sayfasında, Instagram’a erişim engeli kararı alındığı duyuruldu. Instagram’ın uyarılara rağmen katalog suçlara giren Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı ve cinsel suçlar; fuhşa, kumara özendirme paylaşımlarının kaldırılmaması taleplerini yerine getirmediği belirtildi. Peki, bugün instagram açıldı mı, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar?
• 03 Ağustos 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 09:51 • Son Güncelleme: