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GündemInstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı?
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Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı?

Instagram uygulamasına gelen erişim engeli kararı bugün de devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları sabahın ilk saatleriyle birlikte Instagram açıldı mı, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, , Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Sorularına yanıt aramaya başladı. BTK’nın site bilgileri sorgu sayfasında, Instagram’a erişim engeli kararı alındığı duyuruldu. Instagram’ın uyarılara rağmen katalog suçlara giren Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı ve cinsel suçlar; fuhşa, kumara özendirme paylaşımlarının kaldırılmaması taleplerini yerine getirmediği belirtildi. Peki, bugün instagram açıldı mı, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar?

• 03 Ağustos 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 09:51 • Son Güncelleme:
1Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı

Fotoğraf ve video paylaşımı sağlayan Instagram, popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, dün Türkiye’de erişime kapatıldı. BTK ve Ulaştırma Bakanlığı erişim engelinin nedenini, “Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı, cinsel içerik paylaşımları ile Türkiye’nin Filistin tutumunu göz ardı etmesi” olarak açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalar peş peşe yapıldı. Peki, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı?

23 Ağustos Instagram açılacak mı, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024

3 Ağustos Instagram açılacak mı, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024?

Bakan Uraloğlu, "Instagram'ı Katalog suçları çerçevesinde kendilerini uyardık ancak gerekli karşılığı bulmadığımız için de bir erişim engeli getirdik."Uraloğlu, Instagram'da yaşanan erişim engeliyle ilgili, "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız. Herkesin kanunlara uymasını istiyoruz net olarak" ifadelerini kullanmıştı.

3Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı

Engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram’ın tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor. Sorun yaratan içeriklerin kaldırılması halinde Instagram’a erişimin kısa sürede sağlanacağı kaydediliyor. Aksi halde, BTK’nın tedbir niteliğindeki kararın ardından, Instagram’a erişim engeliyle ilgili mahkeme kararı çıkarılması, erişim engeliyle ilgili sürecin uzaması bekleniyor.

4Instagram’a erişim engeli neden geldi

Instagram’a erişim engeli neden geldi?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, dün itibarıyla Instagram’a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi. Milliyet’in yetkililerden aldığı bilgiye göre BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

5Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı

Erişime engelleme kararı sonrası, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Hamas lideri İsmail Haniye’yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram’ı kınayan açıklaması gündeme getirildi. Ancak kararın bununla ilgili olmadığı, bu nedenle bir engelleme kararı verilemeyeceği vurgulandı.

6Katalog suçlar neler

Katalog suçlar neler?

' 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) 100/3 hükmünde yer alan katalog suçlar şunlar: “Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık ve yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, düşmanla işbirliği yapmak,

7Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı

devlete karşı savaşa tahrik, düşman devlete maddi ve mali yardım, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, silah kaçakçılığı suçları, banka yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları tarafından işlenen zimmet suçu, kasten orman yakma suçu, kültür ve tabiat varlıklarını haksız olarak yurtdışına çıkarma suçu, kaçakçılık suçlarının tamamı, sağlık personeline yönelik işlenen kasten yaralama suçu.”