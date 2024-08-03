Fotoğraf ve video paylaşımı sağlayan Instagram, popüler sosyal medya platformları arasında yer alıyor. ilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Dünya genelinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, dün Türkiye’de erişime kapatıldı. BTK ve Ulaştırma Bakanlığı erişim engelinin nedenini, “Atatürk’e hakaret, çocuk istismarı, cinsel içerik paylaşımları ile Türkiye’nin Filistin tutumunu göz ardı etmesi” olarak açıkladı. Konuyla ilgili açıklamalar peş peşe yapıldı. Peki, Instagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024, Instagram erişim engeli ne zaman kalkar? Instagram kapalı mı kalacak, 3 Ağustos Instagram açılacak mı?