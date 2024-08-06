Instagram kendini böyle savundu! Bugün İnstagram açılacak mı? 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu? Bakan Uraloğlu duyurdu!
İnstagram yasağı 2 Ağustos'ta başladı. Erişim yasağının gerekçesi olarak katalog suçlar gösterildi. Milyonlarca kullanıcısı olan platformun yöneticileri, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve BTK yöneticileri online bir toplantı yaptı. İnstagram erişim engelinin ne zaman kalkacağı da merak konusu oldu. Aynı zamanda platformada e-ticaret yapan kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. Yapılan toplantıda Instagram savunması dikkat çekti. Bakan Uraloğlu da İnstragram'a erişimin ne zaman açılacağını duyurdu. Peki Instagram ne zaman açılır?
• 06 Ağustos 2024 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 10:00 • Son Güncelleme: