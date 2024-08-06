Instagram kendini böyle savundu! Bugün İnstagram açılacak mı? 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu? Bakan Uraloğlu duyurdu!





ZARAR GÖREN TÜRK EKONOMİSİ DEĞİL



Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Instagram'e erişim yasağı sonucu oluşan zararın Türk ekonomisine olmayacağını söyledi. Çevikoğlu, "Burada ciddi bir influencer geliri ve reklam geliri oluşuyor. Ancak bu diğer platformlara kayabileceği gibi vatandaşlar bir şekilde yine e-ticaret alışverişlerine de devam edecektir. Yani ortada bir zarar varsa o da Türk ekonomisinin değil sosyal medya uygulamasının olacaktır” dedi.