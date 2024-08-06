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GündemInstagram kendini böyle savundu! Bugün İnstagram açılacak mı? 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu? Bakan Uraloğlu duyurdu!
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Instagram kendini böyle savundu! Bugün İnstagram açılacak mı? 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu? Bakan Uraloğlu duyurdu!

İnstagram yasağı 2 Ağustos'ta başladı. Erişim yasağının gerekçesi olarak katalog suçlar gösterildi. Milyonlarca kullanıcısı olan platformun yöneticileri, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve BTK yöneticileri online bir toplantı yaptı. İnstagram erişim engelinin ne zaman kalkacağı da merak konusu oldu. Aynı zamanda platformada e-ticaret yapan kullanıcılar tepkilerini dile getirdi. Yapılan toplantıda Instagram savunması dikkat çekti. Bakan Uraloğlu da İnstragram'a erişimin ne zaman açılacağını duyurdu. Peki Instagram ne zaman açılır?

• 06 Ağustos 2024 - 10:00 • Son Güncelleme:
• 06 Ağustos 2024 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Instagram kendini böyle savundu Bugün İnstagram açılacak mı 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu Bakan Uraloğlu duyurdu

Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Birden fazla içerikle katalog suçların kapsamında ihlalin yaşandığı platform 2 Ağustos'tan bu yana yasaklı durumda. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu erişim engelinin sebebini açıklayarak son durum hakkında bilgi verdi. Peki, Instagram ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? Instagram açıldı mı? İşte, son dakika gelişmeler...

2Instagram kendini böyle savundu Bugün İnstagram açılacak mı 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu Bakan Uraloğlu duyurdu



6 AĞUSTOS INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELİR?

Instagram yasağı henüz kaldırılmadı. Platformun ne zaman düzeleceğinie dair bir açıklama yapılmadı. Instagram'ın ne zaman açılacağına dair son dakika açıklamaları haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

3Instagram kendini böyle savundu Bugün İnstagram açılacak mı 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu Bakan Uraloğlu duyurdu



INSTAGRAM'LA ONLİNE TOPLANTI YAPILDI

Edinilen bilgiye göre toplantıya Uraloğlu’nun yanı sıra, Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri de katıldı.

Meta'ya toplumun hassasiyetlerine aykırı içerikler ve bunun yanında suikast sonucu öldürülen İsmail Haniye'ye taziye mesajları konusunda tutumun kabul edilemez olduğu söylendi. META ise ABD’nin Hamas’ı terör örgütü kabul ettiğini, bu çerçevede paylaşımların algoritmalarla engellendiği savunmasını yaptı.

4Instagram kendini böyle savundu Bugün İnstagram açılacak mı 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu Bakan Uraloğlu duyurdu

Türkiye’nin terör örgütü listesinde yer alan PKK, PYD ve FETÖ’ye yönelik destek mesajlarının da algoritmalarla engellenmesi gerektiğini söyledi. Türkiye’nin platformdan kaldırılması istediği içerik listesi de şirkete ayrıca sunuldu.

5Instagram kendini böyle savundu Bugün İnstagram açılacak mı 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu Bakan Uraloğlu duyurdu

META’dan dün yapılan açıklamada ise, “Türkiye’de Instagram’a erişimin engellenmesinden dolayı milyonlarca kişi aileleriyle ve arkadaşlarıyla gündelik iletişim kurdukları bir yöntemden mahrum kalırken, işletmeler de aynı şekilde müşterilerine ulaşamıyor. Hizmetlerimizi yeniden kullanıma sunmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” denildi.

6Instagram kendini böyle savundu Bugün İnstagram açılacak mı 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu Bakan Uraloğlu duyurdu

Bakan Uraloğ-lu, “Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz” diye konuştu.

7Instagram kendini böyle savundu Bugün İnstagram açılacak mı 6 Ağustos Instagram yasağı kalkıyor mu Bakan Uraloğlu duyurdu



ZARAR GÖREN TÜRK EKONOMİSİ DEĞİL

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Instagram'e erişim yasağı sonucu oluşan zararın Türk ekonomisine olmayacağını söyledi. Çevikoğlu, "Burada ciddi bir influencer geliri ve reklam geliri oluşuyor. Ancak bu diğer platformlara kayabileceği gibi vatandaşlar bir şekilde yine e-ticaret alışverişlerine de devam edecektir. Yani ortada bir zarar varsa o da Türk ekonomisinin değil sosyal medya uygulamasının olacaktır” dedi.