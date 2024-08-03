Instagram erişime ne zaman açılacak? İşte son durum, bakanlık açıkladı

EKSİKLİKLER GİDERİLİNCE BİR SAATTE KALDIRILIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine Türkiye’nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında uyarı yaptıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.”