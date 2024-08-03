Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemInstagram erişime ne zaman açılacak? İşte son durum, bakanlık açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Instagram erişime ne zaman açılacak? İşte son durum, bakanlık açıkladı

Instagram erişime ne zaman açılacak? İşte son durum, bakanlık açıkladı

Instagram erişime ne zaman açılacak? Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’a erişim engeli getirildi. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verildi. Engelin ne zaman kaldırılacağının ise içeriklerin kaldırılmasına bağlı olduğu belirtiliyor. İşte Instagram erişim engeliyle ilgili son durum...

• 03 Ağustos 2024 - 13:21 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 13:21 • Son Güncelleme:
1Instagram erişime ne zaman açılacak İşte son durum, bakanlık açıkladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) site bilgileri sorgulama sayfasında, dün itibarıyla Instagram’a erişim engeli kararı alındığı kaydedildi.

2Instagram erişime ne zaman açılacak İşte son durum, bakanlık açıkladı

Milliyet’in haberine göre, BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

3Instagram erişime ne zaman açılacak İşte son durum, bakanlık açıkladı

Katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal olduğu öğrenilirken, ihlaller ile ilgili önce Instagram’ı da bünyesinde bulunduran ABD’li META şirketinin Türkiye temsilciliği ile irtibata geçildi. Belirtilen içeriklerin kaldırılması istendi. İçeriklerin kaldırılmaması üzerine erişim engeli tedbiri uygulandığı ifade edildi.

4HANİYE TARTIŞMASI

HANİYE TARTIŞMASI

Erişime engelleme kararı sonrası, sosyal medyada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Hamas lideri İsmail Haniye’yle ilgili taziye mesajlarını engelleyen Instagram’ı kınayan açıklaması gündeme getirildi. Ancak kararın bununla ilgili olmadığı, bu nedenle bir engelleme kararı verilemeyeceği vurgulandı.

5SÜREÇ UZAYABİLİR

SÜREÇ UZAYABİLİR

Engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram’ın tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor. Sorun yaratan içeriklerin kaldırılması halinde Instagram’a erişimin kısa sürede sağlanacağı kaydediliyor. Aksi halde, BTK’nın tedbir niteliğindeki kararın ardından, Instagram’a erişim engeliyle ilgili mahkeme kararı çıkarılması, erişim engeliyle ilgili sürecin uzaması bekleniyor.

6EKSİKLİKLER GİDERİLİNCE BİR SAATTE KALDIRILIR

EKSİKLİKLER GİDERİLİNCE BİR SAATTE KALDIRILIR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram’a getirilen erişim engeli ile ilgili soru üzerine Türkiye’nin bir hukuk ülkesi olduğunu, ülkenin koyduğu kurallar, değerler ve hassasiyetlerin bulunduğunu ifade etti. Uraloğlu, en son katalog suçları kapsamında uyarı yaptıklarını ancak gerekli karşılığı bulmadıkları için de bir erişim engeli getirdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Özellikle hem kanuni olarak koyduğumuz kurallar hem de bazı toplumsal hassasiyetlerimizi dikkate almadıkları takdirde biz de gerekli müdahaleleri yapmak zorunda kalıyoruz. Türkiye temsilcisi olan şu andaki ilgiliyle beraber arkadaşlarımız görüşme halinde. Hani net bir şekilde hassasiyetlerimiz belli. Oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderdikleri an yani diyelim ki bir saat sonra biz o engeli kaldırmış olacağız.”

7‘INSTAGRAM’IN YAPTIĞI SANSÜR KABUL EDİLEMEZ’

‘INSTAGRAM’IN YAPTIĞI SANSÜR KABUL EDİLEMEZ’

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, BTK kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Meta şirketinin Türkiye’de hukuku yok sayan çifte standardını asla kabul etmiyoruz” diyen Yayman “Instagram ve Meta şirketleri sansürden, yasaklamadan bahsederken aynı yasaklamayı ve sansürü kendilerinin yapması asla kabul edilemez. Instagram’ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini ve topluma mal olmuş, insanların kalbinde yer alan İsmail Haniye ile ilgili ya da bir milletin kahramanıyla ilgili paylaşımları yok sayması asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Meta şirketinin Haniye ilgili yapılan paylaşımlara izin vermemesinin ifade özgürlüğüyle örtüşmediğini savunan Yayman, “Instagram’ı Türkiye’nin hukukuna uymaya, ifade özgürlüğünü desteklemeye ve topluma mal olmuş kişilerle ilgili yapılan paylaşımları sansürlemeye değil bunları desteklemeye davet ediyoruz. Instagram ve Meta’daki bu sansürü kınıyorum. BTK’nın kararını destekliyorum” diye konuştu.

8E-TİCARET İÇİN DE ÖNEMLİ

E-TİCARET İÇİN DE ÖNEMLİ

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram’a erişimin engellenmesinin e-ticarete etkisiyle ilgili konuştu.

9Instagram erişime ne zaman açılacak İşte son durum, bakanlık açıkladı

Ekmekçi “Toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısım sosyal medyada yapılıyor. Günde 930 milyon TL’ye denk geliyor. Platformlara trafik oluşturan influencer’larla birlikte 1.9 milyar liralık bir hacim etkilenebilir. Birebir yok olmaz ama başka zamana veya başka bir platforma kayar” dedi. Ekmekçi, “Türkiye’de Instagram çok önemli kanallardan bir tanesi. O platformda Türkiye’de ciddi bir ekonomi dönüyor” değerlendirmesinde bulundu.