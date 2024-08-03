Instagram erişime ne zaman açılacak? İşte son durum, bakanlık açıkladı
Instagram erişime ne zaman açılacak? Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’a erişim engeli getirildi. Karar, katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verildi. Engelin ne zaman kaldırılacağının ise içeriklerin kaldırılmasına bağlı olduğu belirtiliyor. İşte Instagram erişim engeliyle ilgili son durum...
• 03 Ağustos 2024 - 13:21 • Son Güncelleme:
• 03 Ağustos 2024 - 13:21 • Son Güncelleme: