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Gündemİnstagram bugün açık mı, açılır mı? 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi!
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İnstagram bugün açık mı, açılır mı? 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi!

5 Ağustos İnstagram açıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Erişim engelinin 3. gününde kullanıcıların "Instagram bugün açılır mı?" sorusu devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. İnstagram'ın kapatılması sonrası diğer sosyal medya platformlarında eleştiriler yükselmeye başladı.

• 05 Ağustos 2024 - 07:34 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 07:34 • Son Güncelleme:
1İnstagram bugün açık mı, açılır mı 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi

İnstagram'a erişim engelinin 3. gününde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. BTK tarafından katalog suçlar kapsamında erişim engeli getirilen Instagram ne zaman açılacak, ne zaman düzelir? Instagram açıldı mı? İşte, son dakika gelişmeler...

2İnstagram bugün açık mı, açılır mı 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi



INSTAGRAM AÇILDI MI, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'a erişim yasağı henüz kaldırılmadı. Sosyal medya uygulamasının ne zaman düzeleceğine dair Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitesinde herhangi bir bilgi yer almıyor.

3İnstagram bugün açık mı, açılır mı 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi



INSTAGRAM NEDEN KAPANDI?

BTK kararıyla uygulanan erişim engelleme; “uyuşturucuya yönlendirme”, “çocuğa karşı cinsel istismar, “intihara sevk etme”, “Atatürk aleyhine işlenen suçlar”, “yağma ve nitelikli yağma”, “soykırım suçu”, “devlete karşı savaşa tahrik” gibi suçları içine alan katalog suçlar kapsamında, Instagram paylaşımlarıyla ilgili yapılan şikayetler üzerine verildi.

4İnstagram bugün açık mı, açılır mı 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi

İsmail Haniye suikastıyla ilgili bir erişim yasağının olmadığı kaydedildi. Durum Instagram'ın Katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal olduğu öğrenilirken, ihlaller ile ilgili önce Instagram’ı da bünyesinde bulunduran ABD’li META şirketinin Türkiye temsilciliği ile irtibata geçildi.

5İnstagram bugün açık mı, açılır mı 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi



INSTAGRAM NE ZAMAN AÇILACAK?

Engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram’ın tutumuna bağlı olduğu ifade ediliyor. Sorun yaratan içeriklerin kaldırılması halinde Instagram’a erişimin kısa sürede sağlanacağı kaydediliyor.

6İnstagram bugün açık mı, açılır mı 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi