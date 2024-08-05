İnstagram bugün açık mı, açılır mı? 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi!

İsmail Haniye suikastıyla ilgili bir erişim yasağının olmadığı kaydedildi. Durum Instagram'ın Katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal olduğu öğrenilirken, ihlaller ile ilgili önce Instagram’ı da bünyesinde bulunduran ABD’li META şirketinin Türkiye temsilciliği ile irtibata geçildi.