İnstagram bugün açık mı, açılır mı? 5 Ağustos İnstagram erişim engeli son dakika bilgisi!
5 Ağustos İnstagram açıldı mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Erişim engelinin 3. gününde kullanıcıların "Instagram bugün açılır mı?" sorusu devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya platformunun "katalog suçlara uymadığı" gerekçesiyle erişime kapatıldığı belirtildi. İnstagram'ın kapatılması sonrası diğer sosyal medya platformlarında eleştiriler yükselmeye başladı.
• 05 Ağustos 2024 - 07:34 • Son Güncelleme:
• 05 Ağustos 2024 - 07:34 • Son Güncelleme: