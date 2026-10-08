İnşaat mezunuydu, tarlası için ziraat mühendisliği okumaya başladı: Öğrendiği teknikle 10 dönümlük arazide üretim rekoru kırdı!

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Aronya bahçesinde bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu belirten Tezay Acar, "Aronyalarımızı 5 yıl önce ektik. Burası 10 dönüm kadar bir alan ve 3 bin fidanımız var. Sıra aralarını traktörle rahat girebilmek için geniş tuttuk. Geçen yıl da ürün aldık ancak bu yıl verimimiz olması gerektiği gibi, hatta daha da yüksek. Meyvelerimiz tam olgunluğa ulaştı, şeker oranları da oldukça yüksek" dedi.