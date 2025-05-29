İneğin tüyünü koparıp yuva yaptılar! Cüce kargalar evin bacasını böyle işgal etti

Bu yuvaya taşıdıkları yumuşak materyalleri genellikle büyükbaş veya küçükbaş hayvanların sırtlarında ya da dökülmüş olan tüylerinden temin ederler ve yuvalarını bu şekilde daha konforlu hale getirirler. Değişen çevre ve ekolojik şartlardan dolayı hayvanlar önceden daha kırsal alanlarda ve doğada yuva yaparken şimdi yerleşim alanlarının artmasından kaynaklı olarak insanlara biraz daha yakınlaştılar. Evlerinin çatılarını bacalarını yuva yeri olarak kullanabiliyorlar” diye konuştu.