İneğin tüyünü koparıp yuva yaptılar! Cüce kargalar evin bacasını böyle işgal etti
Van'ın Erciş ilçesinde 2 cüce karga, inekten kopardıkları tüylerle evin bacasına yuva yaptı. İneğin sahibi Seyfullah Kasımoğlu yaşananları cep telefonuyla görüntüledi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Durmuş, kargaların yuvalarını, üreme döneminde taşıdıkları yumuşak materyallerle, genellikle de büyükbaş ve küçükbaşların sırtlarında ya da dökülmüş olan tüylerinden yaptıklarını ve yuvalarını bu şekilde daha konforlu hale getirdiklerini söyledi.
• 29 Mayıs 2025 - 09:59 • Son Güncelleme:
• 29 Mayıs 2025 - 09:59 • Son Güncelleme: