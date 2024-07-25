İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL?
İBB'nin 30 yaş üstü öğrenci akbili hakkında verdiği karar sonucu, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı gibi sorular gündem konusu oldu. Peki, öğrenci kartına ne kadar indirim olacak? 30 yaşından gün alan İstanbulkart sahibi öğrencilere İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.
• 25 Temmuz 2024 - 09:04 • Son Güncelleme:
• 25 Temmuz 2024 - 09:04 • Son Güncelleme: