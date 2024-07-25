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Gündemİndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL?
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İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL?

İBB'nin 30 yaş üstü öğrenci akbili hakkında verdiği karar sonucu, 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kalktı mı gibi sorular gündem konusu oldu. Peki, öğrenci kartına ne kadar indirim olacak? 30 yaşından gün alan İstanbulkart sahibi öğrencilere İstanbul'daki toplu taşıma araçlarında yüzde 10 oranında indirim uygulanacak.

• 25 Temmuz 2024 - 09:04 • Son Güncelleme:
• 25 Temmuz 2024 - 09:04 • Son Güncelleme:
1İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL

İstanbul'da öğrenci kart ile toplu taşıma kullanan vatandaşlara ilişkin yeni bir karar alındı. İstanbulkart sahibi olup 30 yaşından gün almış öğrencileri kapsayan kararla ilgili olarak; 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu?

2İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL



30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR OLDU?

30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

3İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL

30 yaş üstü öğrencilere, tam karta oranla yüzde 10 indirim, aylık abonman ücretinde ise yüzde 82 indirim sağlanacak.

4İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL

Yönetmeliğe '30 yaşından gün almış öğrencilere UKOME kararı ile belirlenen Tam İstanbulkart, Aylık Tam Mavi Kart ve Tam Aktarma bedellerinin yüzde 10 oranı kadar indirim uygulanır' şeklinde revizyon yapıldı.

5İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL



İŞ ARAYANA TOPLU TAŞIMA DESTEĞİ

'İş Arayan İstanbulkart' teklifi oy birliğiyle İBB Meclisi'nde kabul edildi. Bölgesel istihdam ofislerine iş başvurusu yapanların iş görüşmelerine giderken, 3 ay süreyle günde 4 seferlik ücretsiz toplu ulaşım desteği sağlanmasına karar verildi.

6İndirimli karta 30 yaş sınırı geldi mi 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar oldu, kaç TL