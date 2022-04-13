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Fenerbahçeİnanılmaz sonuç! Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı
HaberlerFenerbahçe Haberleri İnanılmaz sonuç! Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı
• 13 Nisan 2022 - 07:52 • Son Güncelleme:

İnanılmaz sonuç! Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunun çözüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Ali Koç'un 3 teknik adamın artılarını ve eksilerini masaya yatırdığı ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli yönetimin Joachim Löw, İsmail Kartal ve Jorge Jesus analizleri...

• 13 Nisan 2022 - 07:52 • Son Güncelleme:
1İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı
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Süper Lig’de son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle dikkat çeken İsmail Kartal’lı Fenerbahçe, 2-0’lık Galatasaray zaferiyle 2. sırayı da kaptı. Aralık ayından bu yana yeni sezonun planlarını yapan ve teknik direktörlük için Joachim Löw’ü gözüne kestiren sarı-lacivertlilerde bir anda kafalar karıştı.

2İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

13 Ocak’ta göreve başlayan İsmail Kartal’ın 12 lig maçında 2.25’lik puan ortalaması tutturması, takımı ayağa kaldırması ve yakaladığı hava herkesin takdirini topladı. Ancak öte yandan da Başkan Ali Koç başta olmak üzere taraftarlar Löw ismi konusunda heyecanlanıyor.

3İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de birlikte çalışan Joachim Löw ve İsmail Kartal, şimdi teknik direktörlük koltuğundaki en büyük iki aday oldu. Başkan Ali Koç’u da zor bir duruma bırakacak bu karar öncesi iki hocanın artıları ve eksileri dikkat çekiyor. Hem İsmail Kartal’ın hem de Löw’ün avantajları ve dezavantajları bulunuyor.

4İSMAİL KARTAL

İSMAİL KARTAL

ARTILARI: İsmail Kartal kısa sürede mevcut kadroda iyi bir sistem oturttu ve istikrar yakaladı. Oyuncularla İsmail Kartal arasında iyi bir bağ oluştu.

5İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- İsmail Kartal, Fenerbahçe’de çalıştığı iki döneminde de transfer yapmadı. Yeni sezonda da ciddi yapılanmaya ihtiyaç duymadan nokta atışı hamlelerle devam edebilir. Yani mali açıdan kulübü zorlamaz.

6İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Taraftarlar ilk kez İsmail Kartal’a bu denli güveniyor. Galatasaray derbisinde tüm stat tecrübeli çalıştırıcıyı ayakta alkışladı.

7İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- 10 yıl futbol oynayan, 2 yıl altyapıda çalışan, 5 yıl yardımcı antrenörlük yapan ve 2 dönemde de takımı çalıştıran İsmail Kartal, kulübü ve camiayı çok iyi tanıyor. Ayrıca Kartal, zor şartlarda çalışmaya fazlasıyla alışkın.

8İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- İsmail Kartal Süper Ligi ve rakipleri çok iyi tanıyor. Daha önce 2014-15 sezonunda kaybettiği şampiyonluğu da yeniden kazanmak istiyor.

9EKSİLERİ

EKSİLERİ

- İsmail Kartal’la devam edilirse en ufak bir tökezlemede camiada Joachim Löw baskısı başlayacak. İsmail Kartal tıpkı 2014-15 sezonunda yaşadığı Ersun Yanal baskısının benzerini yaşayacak.

10İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- İsmail Kartal şu anda 6 aylık bir periyotta geldi ve takım çoktan şampiyonluktan kopmuştu. Uzun vadeli bir sezon hedefinde benzer istikrar nasıl olacak, belirsiz. Ayrıca Kartal’ın döneminde Türkiye Kupası ve Konferans Ligi’nde takımın başarısız olması da öne çıkıyor.

11İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- İsmail Kartal’ın Avrupa kupaları deneyimi eksik. Bu sezon ilk kez Konferans Ligi ile Avrupa’ya açıldı ve Slavia Prag’a 2 maçta da yenildi. Sarı-lacivertliler ikinci olursa Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilir mi tartışması dikkat çekiyor.

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JOACHIM LÖW

ARTILARI: Joachim Löw, uluslararası anlamda tanınan, Dünya Şampiyonu apoletli bir teknik direktör olarak dikkat çekiyor. Almanya Milli Takımı ile büyük bir ün yakaladı

13İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Joachim Löw daha önce 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de çalıştı. Şehri, kulübü ve ortamı biliyor. Her ne kadar kupa kazanamasa da oynattığı futbol beğeni toplamıştı.

14İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Alman çalıştırıcının güçlü bir teknik ekibi var. Her konuda deneyimli isimler Löw’ün yanında yer alıyor.- Futbolcular üzerinde Joachim Löw ismi tartışma yaratmayacak. Löw, futbolda ünlü bir hoca ve herkes tarafından bilinen bir isim.

15İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Transfer görüşmelerinde istenen oyuncular için Joachim Löw gibi bir ismin olacak olması avantaj sağlayacak. Transfer sürecinde oyuncuların iknasında etkili olması bekleniyor.

16İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Taraftarlar ve Ali Koç, Löw konusunda heyecanlı. Uzun bir aradan sonra camia, heyecan uyandıran ünlü bir teknik adam üzerinde birleşti.

17EKSİLERİ

EKSİLERİ

- Joachim Löw, 2004’ten beri kulüp takımında çalışmadı. Löw, en son Avusturya’da 2003-2004 sezonunda Austria Wien’de çalıştı. Uzun süreçli lig maratonuna nasıl reaksiyon vereceği ve ne kadar sürede adapte olacağı bilinmiyor.

18İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Joachim Löw’ün çalıştığı dönemle bu dönem arasında Süper Lig ve rakipler çok değişti. Artık Türkiye’de statlar bile aynı değil.

19İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- 1998-99 sezonunda Löw görev yaparken takım Dereağzı’nda çalışıyordu. Artık takım Samandıra’da bulunuyor.

20İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Joachim Löw uzun süredir Avrupa kupalarında mücadele etmedi. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi kulüp turnuvalarına uzak kaldı.

21İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

- Löw, transferde silbaştan yapma yoluna gidebilir. Bu da ekstra ve ciddi bir maliyet olabilir. Löw’ün en ufak başarısızlığında hem Ali Koç’a baskı artacak hem de Löw geçmiş başarısız hocalarla kıyaslanacak. Her seferinde de İsmail Kartal sesleri yükselecek.

22İnanılmaz sonuç Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

Joachim Löw ve İsmail Kartal, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de beraber çalıştı. 60 yaşındaki İsmail Kartal ve 62 yaşındaki Joachim Löw, iş arkadaşlığının yanında iki yakın arkadaş olarak da biliniyor. Joachim Löw ve İsmail Kartal, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de beraber çalıştı. 60 yaşındaki İsmail Kartal ve 62 yaşındaki Joachim Löw, iş arkadaşlığının yanında iki yakın arkadaş olarak da biliniyor.Löw’le temasını hiç kesmeyen İsmail Kartal, daha önce İstanbul’da da bir araya gelmiş ve hasret gidermişti.

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Teknik direktör konusundaki çalışmalarda üçüncü bir seçenek olarak Jorge Jesus ismi de yer alıyor. Ancak Portekizli çalıştırıcının yüksek maliyeti kafaları karıştırıyor. Zira 67 yaşındaki teknik direktör görüşmelerde maddi konuları ön planda tutuyor ve bu durumu saklamıyor. Jorge Jesus’un kendi yüksek maaşı kadar, yardımcılarının maaşı, transfer bütçesi ve ekstra olarak bonus gibi, prim gibi yan ödemeler de talep etmesi işi zora sokuyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin gündeminde Jorge Jesus ismi şu anda öne çıkamıyor.

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İnanılmaz sonuç! Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

İnanılmaz sonuç! Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı