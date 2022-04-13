İnanılmaz sonuç! Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusunun çözüme kavuşması için çalışmalarını sürdüren Ali Koç'un 3 teknik adamın artılarını ve eksilerini masaya yatırdığı ortaya çıktı. İşte sarı lacivertli yönetimin Joachim Löw, İsmail Kartal ve Jorge Jesus analizleri...
Süper Lig’de son 8 maçta 7 galibiyet 1 beraberlikle dikkat çeken İsmail Kartal’lı Fenerbahçe, 2-0’lık Galatasaray zaferiyle 2. sırayı da kaptı. Aralık ayından bu yana yeni sezonun planlarını yapan ve teknik direktörlük için Joachim Löw’ü gözüne kestiren sarı-lacivertlilerde bir anda kafalar karıştı.
13 Ocak’ta göreve başlayan İsmail Kartal’ın 12 lig maçında 2.25’lik puan ortalaması tutturması, takımı ayağa kaldırması ve yakaladığı hava herkesin takdirini topladı. Ancak öte yandan da Başkan Ali Koç başta olmak üzere taraftarlar Löw ismi konusunda heyecanlanıyor.
1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de birlikte çalışan Joachim Löw ve İsmail Kartal, şimdi teknik direktörlük koltuğundaki en büyük iki aday oldu. Başkan Ali Koç’u da zor bir duruma bırakacak bu karar öncesi iki hocanın artıları ve eksileri dikkat çekiyor. Hem İsmail Kartal’ın hem de Löw’ün avantajları ve dezavantajları bulunuyor.
Joachim Löw ve İsmail Kartal, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de beraber çalıştı. 60 yaşındaki İsmail Kartal ve 62 yaşındaki Joachim Löw, iş arkadaşlığının yanında iki yakın arkadaş olarak da biliniyor. Joachim Löw ve İsmail Kartal, 1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de beraber çalıştı. 60 yaşındaki İsmail Kartal ve 62 yaşındaki Joachim Löw, iş arkadaşlığının yanında iki yakın arkadaş olarak da biliniyor.Löw’le temasını hiç kesmeyen İsmail Kartal, daha önce İstanbul’da da bir araya gelmiş ve hasret gidermişti.
Teknik direktör konusundaki çalışmalarda üçüncü bir seçenek olarak Jorge Jesus ismi de yer alıyor. Ancak Portekizli çalıştırıcının yüksek maliyeti kafaları karıştırıyor. Zira 67 yaşındaki teknik direktör görüşmelerde maddi konuları ön planda tutuyor ve bu durumu saklamıyor. Jorge Jesus’un kendi yüksek maaşı kadar, yardımcılarının maaşı, transfer bütçesi ve ekstra olarak bonus gibi, prim gibi yan ödemeler de talep etmesi işi zora sokuyor. Bu nedenle Fenerbahçe’nin gündeminde Jorge Jesus ismi şu anda öne çıkamıyor.