İnanılmaz sonuç! Ali Koç 19 maddeyi masaya yatırdı yeni teknik direktörü ortaya çıktı

1998-99 sezonunda Fenerbahçe’de birlikte çalışan Joachim Löw ve İsmail Kartal, şimdi teknik direktörlük koltuğundaki en büyük iki aday oldu. Başkan Ali Koç’u da zor bir duruma bırakacak bu karar öncesi iki hocanın artıları ve eksileri dikkat çekiyor. Hem İsmail Kartal’ın hem de Löw’ün avantajları ve dezavantajları bulunuyor.