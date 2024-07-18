İlk Türk Budist rahip: Seyahat için geldi budist olmaya karar verdi! 'Yaşadığım tek pişmanlık var'

'BUDİZM'E GÖRE TÜM İNANIŞLAR DOĞRU VE YANLIŞ'

Milliyet'ten Ruchan Karabaş'ın haberine göre, üniversiteyi Çin’de okumaya karar veren Ruchan, sık sık Japonya ve Güney Kore’ye de seyahatler etti. Yaşadıkça Buddha’nın çektiğimiz ızdıraplara olan öğretisinin kendisini çok etkilediğini ve iyileştirdiğini söyleyen Ruchan, "Var oluş sancısından kurtulmak için hepimiz belli başlı dinlere yöneliyoruz. Ben Kur'an da okudum, hayatımda bir dönem kiliseye de gittim. Belli bir zamandan sonra var oluş sancısı geliyor insana. Hepimiz sürekli bir arayış içindeyiz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kendi tecrübe ettiğimiz hayata göre sürekli bir cevap, bir yol arayışı içindeyiz. Bu cevap çok değişken olabilir. Aynı hayatın kendisinin sürekli değişken olduğu gibi. Bir ağaçta aynı yaprak bulunmaması gibi. Hepimiz birbirimizden çok farklıyız ve hepimizin arka planına göre çok farklı cevapları olabiliyor. Budizm burada tek yol olmadığını söylüyor. Bizim perspektifimize göre her şey konumlanıyor ve değişiyor. Bu yüzden Budizm’e göre bütün inanışlar hem doğru hem de yanlış. Budizm ne bir din ne de bir felsefe. Budizm sadece bir yaşam şekli. Budizm aslında bizlere ben diye bir şeyin olmadığını, duygularımızın ve düşüncelerimizin ötesine geçtiğimizde burada bambaşka bir ben olduğunu öğretiyor."