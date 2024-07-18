İlk Türk Budist rahip: Seyahat için geldi budist olmaya karar verdi! 'Yaşadığım tek pişmanlık var'

'TEK PİŞMANLIĞIM DAHA ERKEN YAŞTA RAHİP OLMAMAM'
Tüm bunlardan sonra 4 sene de üniversite okumanız gerektiğine dikkat çeken Ruchan, “Yani anlayacağınız gibi çok sancılı ve zorlu bir yol. Biz istersek alkol de alabiliyoruz, et de yiyebiliyoruz ve evlenebiliyoruz. Yani Güney Asya’daki Budist rahipler gibi bir dağa çekilmiyoruz. Bizdeki tapınaklar genellikle şehir içinde oluyor ve insanlarla iletişim halindeyiz. Budist rahip olmaya karar verdiğinizde baş rahip tarafından size yeni bir isim de veriliyor. Bizler kafasında intihar düşüncesi olan insanlarla, aç insanlarla veya yetim çocuklarla vakit geçiriyoruz. Bu insanlara bizler yardım etmeye çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Küçüklüğünden beri Uzak Doğu'ya olan merakından dolayı ailesinin bu kararına pek şaşırmadığını söyleyen Ruchan, "Ailem modern ve anlayışlı oldukları için bana destek oldular" dedi. Duygularına göre hareket etmemeyi öğrendiğini söyleyen Türk budist rahip, “Aynı zamanda tüm kainatın tek olduğu, ikilemi yaratanın zihin olduğunu öğrendim. Yani eskiye göre epey pozitifim. Budizm çok derin bir kozmolojiye sahip. Zihin ve duyguların, bize verilmiş kimliğin ötesindeki asıl kendimizle buluşmamızı sağlayan bir öğreti” dedi ve tapınakta bir gününü şu sözlerle özetledi: