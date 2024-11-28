İlk şehitler orada verildi! Seddülbahir Kalesi'ne dünyaca ünlü dergiden ödül!
Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bir asır sonra restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılan, Çanakkale Boğazı'nı geçmek isteyen itilaf devletlerinin 3 Kasım 1914'te ilk bombaladığı yer olan ilk şehitlerin verildiği Seddülbahir Kalesi, dünyanın en popüler tasarım dergisi Dezeen'in düzenlediği mimarlık ve tasarım konusunda en iyilerin ödüllendirildiği “Dezeen Ödülleri”nde “Mimarlık Kategorisi” altında yer alan “Miras Projesi” dalında ödüle layık görüldü.
• 28 Kasım 2024 - 11:12 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 11:12 • Son Güncelleme: