• 29 Nisan 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
İlhan Şen’in yeni dizisindeki partneri belli oldu!
Aşk Mantık İntikam dizisi geçtiğimiz hafta final yaptı. Dizinin Ozan'ını canlandıran İlhan Şen'in Aşk Mantık İntikam sonrası yeni projesi "Ah Canım Hayat” dizisindeki partneri belli oldu.
• 29 Nisan 2022 - 16:31 • Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde ekran hayatına veda eden Aşk Mantık İntikam dizisi, başrolünde yer alan İlhan Şen'e şöhreti getirmişti.
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Yakışıklı oyuncu Atv'nin yeni dizisi "Ah Canım Hayat" ile hayranlarının karşısına çıkacak. Süreç Film’in atv için çekeceği “Ah Canım Hayat” dizisinin de cast çalışmalarında sona gelindi. Nalan Merter Savaş’ın yazdığı diziyi Yıldız Hülya Bilban yönetecek.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 12 Mayıs’ta sete çıkacak olan dizide “Kaan” rolüne hayat verecek olan İlhan Şen’in partneri belli oldu.Dizide “Firuze” rolüne son dönemin öne çıkan kadın yıldızlarından Deniz Işın hayat verecek. Dizinin ana karakterlerinden Leyla’yı canlandıracak oyuncu ise henüz belli olmadı.