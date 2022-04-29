İlhan Şen’in yeni dizisindeki partneri belli oldu!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 12 Mayıs’ta sete çıkacak olan dizide “Kaan” rolüne hayat verecek olan İlhan Şen’in partneri belli oldu.Dizide “Firuze” rolüne son dönemin öne çıkan kadın yıldızlarından Deniz Işın hayat verecek. Dizinin ana karakterlerinden Leyla’yı canlandıracak oyuncu ise henüz belli olmadı.