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Gündemİlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor! Nevşehir'de yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor
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İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor! Nevşehir'de yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor

Nevşehir'de yaşayan heykeltıraş Adem Erikçi (46), Yunan ve Mısır mitolojisindeki tanrıları, varlıkları ve kültleri heykele dönüştürüyor. 30 yaşında taş fabrikasında işe başladığı günden bugüne kadar 150'den fazla eser yapan Erikçi, Yurt dışına giden eserlerim de var. Eserlerim yurt dışına şirketler aracılığıyla gönderiliyor, bu yüzden ismim bilinmiyor. Ama hedefim, bu sanatı uluslararası platformlara taşımak dedi.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 15:59 • Son Güncelleme:
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 15:59 • Son Güncelleme:
1İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor Nevşehirde yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor

Nevşehir'de yaşayan Adem Erikçi, 30 yaşında taş fabrikasında işe başladı. Çocukluğunda sabun kalıplarına şekil vererek çeşitli modeller çıkaran Erikçi, geçen süreçte taş işçiliğinde ustalaşarak, heykellere merak sardı.

2İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor Nevşehirde yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor

Mermer, tüf ve doğal taşları sanata dönüştüren Erikçi, bugüne kadar 150'den fazla eser yaptı. Küçüklüğünden beri mitolojiye de meraklı olan Erikçi, Yunan ve Mısır mitolojisindeki tanrıları, varlıkları ve kültleri heykele dönüştürüyor. Erikçi, yaptığı eserleri iç ve dış piyasaya gönderiyor.

3BAZI ESERLERİM FRANSA, ALMANYA VE AMERİKAYA GİTTİ

'BAZI ESERLERİM FRANSA, ALMANYA VE AMERİKA'YA GİTTİ'

Erikçi, "Yaklaşık 15-16 senedir bu işi yapıyorum. Bu işe bir taş fabrikasında çalışırken merak sardım ve başladım. Sevdiğim bir iş.

4İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor Nevşehirde yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor

Taş sanatını seviyorum. Bu eserleri genellikle sipariş üzerine yapıyorum. Bölgede inşaat sektöründe çalışan oteller var. Genellikle onlar, duvarlarına ve bahçe girişlerine istiyor. 150'den fazla eserim var.

5İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor Nevşehirde yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor

Yurt dışına giden eserlerim de var. Eserlerim yurt dışına şirketler aracılığıyla gönderiliyor, bu yüzden ismim bilinmiyor. Ama hedefim, bu sanatı uluslararası platformlara taşımak. Müşteriler, 'Bunu yapabilir misin?' diye fotoğraf gönderiyor. Bazı eserlerim Fransa, Almanya ve Amerika'ya gitti" dedi.

6GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜ ŞEYİ TAŞA İŞLEYEBİLİRİM

'GÖZÜMÜN GÖRDÜĞÜ ŞEYİ TAŞA İŞLEYEBİLİRİM'

Erikçi, "Yunan, Roma, Türk ve Mısır mitolojisinde ne istiyorlarsa fotoğrafına bakıp yapıyorum. Otellere turistler geldiği için genellikle Yunan mitolojisi isteniyor. Küçüklüğümden beri mitolojiye meraklıydım. Çocukluğumdan beri taşlarla uğraşmayı seviyordum. Bazen evde sabun kalıbı alıp, bıçakla çeşitli modeller yapmaya çalışıyordum.

7İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor Nevşehirde yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor

Oyuncaklarımı kendim yapıyordum. Eserlerim taşınamayacak kadar ağır. Yüzde 90'ı duvarlarda sabitleniyor. En hafif eser, 150-200 kilo ağırlığa sahip. Taşıması ve sergi açması çok zor. Gözümün gördüğü şeyi taşa işleyebilirim. İleride sergi açmayı düşünüyorum. Günümüzün gençleri bu işin tozundan kaçıyor. Bu mesleği öğrenmek istemiyor. Herkes masa başı iş istiyor" diye konuştu.