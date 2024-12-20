İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor! Nevşehir'de yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor
Nevşehir'de yaşayan heykeltıraş Adem Erikçi (46), Yunan ve Mısır mitolojisindeki tanrıları, varlıkları ve kültleri heykele dönüştürüyor. 30 yaşında taş fabrikasında işe başladığı günden bugüne kadar 150'den fazla eser yapan Erikçi, Yurt dışına giden eserlerim de var. Eserlerim yurt dışına şirketler aracılığıyla gönderiliyor, bu yüzden ismim bilinmiyor. Ama hedefim, bu sanatı uluslararası platformlara taşımak dedi.
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 15:59 • Son Güncelleme:
Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)
• 20 Aralık 2024 - 15:59 • Son Güncelleme: