İlhamını Yunan ve Mısır mitolojisinden alıyor! Nevşehir'de yaşayan heykeltıraş gördüğü her şeyi taşa işliyor

Mermer, tüf ve doğal taşları sanata dönüştüren Erikçi, bugüne kadar 150'den fazla eser yaptı. Küçüklüğünden beri mitolojiye de meraklı olan Erikçi, Yunan ve Mısır mitolojisindeki tanrıları, varlıkları ve kültleri heykele dönüştürüyor. Erikçi, yaptığı eserleri iç ve dış piyasaya gönderiyor.