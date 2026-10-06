Ilgaz’ın kar sularıyla yetişiyor! Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor: Kilosu 250 TL’den satılıyor

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Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci de, "Tosya, gerçekten pirincin ana vatanıdır. Bütün ilçelerimizin çok önemli değerleri var ama Tosy bizim için hem sanayisiyle hem tarımıyla en önemli ilçelerimizden bir tanesi, dünyaya açılan kapımız. Az önce belediye başkanımız ifade etti; çeltik üretiminin çok daha fazla yaygınlaştırılması temel hedefimiz. Bu konuda da yoğun bir çalışma içindeyiz. Özellikle Kızlar Yolu Barajı'nın tamamlanmasıyla beraber bölgede çok önemli bir üretim olacak. Bununla ilgili de bölge vekillerimizle, bakanlığımızla sürekli istişare halindeyiz ve çalışmalar da son hız devam etmekte. Çeltik, çok zor yetiştirilen bir ürün, ekiminden hasadına kadar çok yoğun emek isteyen bir ürün. Bu nedenle de üreticilerimize emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak ise pirincin ilçe için önemine değinerek, "Bu, bizim için çok büyük bir kıymet. Bu sadece bir tarımsal ürünü de ifade etmiyor. Bu aynı zamanda buradaki insanların, yılların emeğini, bütün tecrübesini, Tosya'nın bütün üretim kültürünü gösteriyor" ifadelerini kullandı.