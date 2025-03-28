İlçede tüm tesisler doldu! 9 günlük bayram tatilinde herkes oraya koşuyor: Ucuz tatilin adresi oldu
Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesi tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı. Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "9 günlük bayram tatili açıklandıktan sonra Amasra'ya yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebiliriz. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık" dedi.
• 28 Mart 2025 - 11:03 • Son Güncelleme:
• 28 Mart 2025 - 11:03 • Son Güncelleme: