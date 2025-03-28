İlçede tüm tesisler doldu! 9 günlük bayram tatilinde herkes oraya koşuyor: Ucuz tatilin adresi oldu

'MİSAFİRLERİMİZİ BEKLİYORUZ'

Esnaf Melih Sağlam, "Amasra esnafı olarak Ramazan Bayramı tatili için 4 gün olarak çalışma yapmıştık. Bizim için 9 günlük bayram tatili sürpriz oldu. Şu anda bütün hazırlıklarımızı yaptık. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için bütün tedbirlerimizi aldık “dedi.