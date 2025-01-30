İklim değişikliğinin bu etkisini kimse böyle beklemiyordu! Çanakkale'de ortaya çıktı
Çanakkale'de 2025 Kış Ortası Su Kuşu Sayımları (KOSKS) gerçekleştirildi, kuş sayılarında artış gözlendi. Kuş gözlemcisi Cenk Polat, "Son 5 yıllık verilere baktığımız zaman son 2 yılda Çanakkale'de kuş sayılarında arttığını gözlemledik. Bunun en büyük nedenlerinden biri özellikle Avrupa'da kar, soğuk hava ve don olaylarının çok olması nedeniyle kuşların daha çok güneye inmesi olarak değerlendirebiliriz" dedi.
azif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
• 30 Ocak 2025 - 11:39 • Son Güncelleme:
azif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)-
• 30 Ocak 2025 - 11:39 • Son Güncelleme: