İklim değişikliğinin bu etkisini kimse böyle beklemiyordu! Çanakkale'de ortaya çıktı

'EN YÜKSEK KUŞ SAYISINA KAVAK DELTASI'NDA ULAŞTIK'

Çanakkale'de Kavak Deltası'nın çok önemli bir noktada olduğuna dikkati çeken Cenk Polat, "Bu sene en yüksek kuş sayısına Kavak Deltası'nda ulaştık. Özellikle flamingolar, pelikanlar ve su kuşlarını izleme şansımız oldu. Bununla beraber nesli tehlike altında olan kuş türlerini de izleme şansımız oldu. Çanakkale'nin bütün sulak alanlarında bu çalışmayı yaptık. Kavak Deltası, Çardak Lagünü, Umurbey Deltası, Kumkale Deltası gibi yerlerde çalışmalar gerçekleştirdik. Kuş sayıları gayet güzel çıktı. Bunun sebepleri Avrupa'da kışın sert geçmesi ve kuşların buraya doğru inmesi" diye konuştu.