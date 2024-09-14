İki sarayı birbirine bağlayan tarihi geçit, yazı tahtasına döndü: yabancı turistler de yazıyor. önlem alınması gerekiyor
Çırağan Sarayı ile Yıldız Sarayı'nı birbirine bağlayan 19'uncu yüzyıl yapımı üst geçit bakımsızlığı ve üzerine yazılan yazılar nedeniyle tepki çekti. Üzerine Türkçe ve yabancı dillerde yazılar yazılmış kapı ve işlemeli sütunların restore edilmesi gerektiğini belirten Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Yazı yazanları kayıt altına almak için buraya kamera koyulabilir. Bir tek vatandaşlarımız yazmıyor, yabancı turistler de yazıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu görüntüler, İstanbul'u kötü gösteriyor. 110 tane sütun var; hepsi mermerden yapılmış muhteşem bir anıt bu. Sütunların da bazı yerlerinde çatlaklar var. Çok ağır cezaların olması lazım. Devletimizin buna çok özen göstermesi lazım. Çünkü insanlar yazı yazsam bir şey olmayacak düşüncesinde" dedi.
Melihcan ÇALIŞKAN - Azra BAŞARAN - Hadican EROL / İSTANBUL (DHA)
• 14 Eylül 2024 - 14:43 • Son Güncelleme:
Melihcan ÇALIŞKAN - Azra BAŞARAN - Hadican EROL / İSTANBUL (DHA)
• 14 Eylül 2024 - 14:43 • Son Güncelleme: