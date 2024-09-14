İki sarayı birbirine bağlayan tarihi geçit, yazı tahtasına döndü: yabancı turistler de yazıyor. önlem alınması gerekiyor

'YABANCI TURİSTLER DE YAZIYOR'

Yavaşçay, "Yazı yazanları kayıt altına almak için buraya kamera koyulabilir. Bir tek vatandaşlarımız yazmıyor yabancı turistler de yazıyor bunun önüne geçilmesi gerekiyor. İstanbul’u kötü gösteriyor bu görüntü. Buna önlem alınması lazım. Burada 110 tane sütun var hepsi mermerden yapılmış muhteşem bir anıt bu. Maalesef bu sütunların bazı yerlerinde çatlaklar var özellikle kaide kısımlarında. Bazı şahıslar isimlerini yazmış. Maalesef yaptırımlar yetersiz çünkü bunu yazanlar alınsa bile hemen serbest bırakılıyor. Bunun çok ağır cezaları olması lazım. Çünkü insanlar yazsam bir şey olmayacak düşüncesinde. Eğer yaptırımlar çok ağır olursa insanlar bundan vazgeçerler. Birkaç defa yapıldığında hapis cezasına kadar gitmesi lazım. Çünkü, İstanbul ülkemizin en önemli şehri. Dünyada milyonlarca insan bir şehir sayesinde ülkemizi tanıyor." şeklinde konuştu.