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GündemIğdır’ın saklı cenneti Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü: Kartpostallık görüntüler dronla havadan çekildi!
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Iğdır’ın saklı cenneti Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü: Kartpostallık görüntüler dronla havadan çekildi!

26.10.2026 - 14:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yer alan Üçkaya Gölü, sonbaharın gelmesiyle birlikte büründüğü sarı ve kahverengi tonlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran göl ve çevresi, havadan dron kamerasıyla görüntülendi.

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1Iğdır’ın saklı cenneti Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü: Kartpostallık görüntüler dronla havadan çekildi!

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Iğdır'daki Üçkaya Gölü, sonbahar renklerine büründü.

2Iğdır’ın saklı cenneti Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü: Kartpostallık görüntüler dronla havadan çekildi!

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Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan göl, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

3Iğdır’ın saklı cenneti Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü: Kartpostallık görüntüler dronla havadan çekildi!

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Sonbaharın gelişiyle gölün etrafındaki bitki örtüsü sarı ve kahverengi tonlarıyla bezendi.

4Iğdır’ın saklı cenneti Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü: Kartpostallık görüntüler dronla havadan çekildi!

Güzel manzaraların oluştuğu göl, dronla görüntülendi.

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