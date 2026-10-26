Iğdır’ın saklı cenneti Üçkaya Gölü sonbahar renklerine büründü: Kartpostallık görüntüler dronla havadan çekildi!
26.10.2026 - 14:05Güncellenme Tarihi:
Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yer alan Üçkaya Gölü, sonbaharın gelmesiyle birlikte büründüğü sarı ve kahverengi tonlarıyla adeta görsel bir şölen sunuyor. Doğal güzelliğiyle göz kamaştıran göl ve çevresi, havadan dron kamerasıyla görüntülendi.
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Iğdır'daki Üçkaya Gölü, sonbahar renklerine büründü.
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Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde bulunan göl, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.
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Sonbaharın gelişiyle gölün etrafındaki bitki örtüsü sarı ve kahverengi tonlarıyla bezendi.
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Güzel manzaraların oluştuğu göl, dronla görüntülendi.