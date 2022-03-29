Aç ve susuz kalmamak için iftar ve sahurda ne yemeliyiz

İFTARDA NE TÜKETİLMELİ?

İftardaki yemeklerin genel vücut sistemleri açısından mutlaka özenle seçilmiş olması gerektiğini belirten Pirçek, “Orucunuzu bir bardak su, (bu suyun aşırı soğuk olmamasına dikkat ediniz) 1 hurma ya da birkaç zeytin ile açabilirsiniz. Ardından içeceğiniz çorba az yağlı, etli, sebzeli veya tahıllı olmalı, çok fazla salça içermemeli ve yavaş yavaş içilmelidir. Ardından kısa bir mola verip biraz yürüyüp, midenizin çorbayı sindirmesine ve ağır bir yemek gelmeden önce rahatlamasına izin vermelisiniz. Ana yemekler çok fazla yağ içeren, aşırı tereyağlı, aşırı salçalı ve baharatlı yiyecekler mideye zarar vereceğinden onun yerine az baharatlı sebze yemekleri veya pilav yerine et yemekleri tercih edilebilirsiniz. Fırında, ızgara veya haşlama şeklinde pişirilen et yemeklerini tercih edebilirsiniz. Sebze yemekleriniz ise az yağ ile kendi suyunun buharıyla pişmeli, fazla miktarda patates içermemelidir. Salatalarınızın yağı ve tuzu az olmalı, ağır soslar kullanılmamalıdır. Pide sıcak halde ve çok fazla tüketilmemelidir” ifadelerini kullandı.