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Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı

Suriye'de iç savaştan etkilenen siviller için inşa edilen 60 bin briket evin anahtar teslim töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bölgede katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Soylu, "Celabrus, Azez, El-Bab, Resulayn, Tel Abyad'da Türkiye'de yerleşik bulunan Suriyeli 1 milyon kişiye evler yapılacak. Bunu hem uluslararası hem de kendi hayır kuruluşlarımızla yapacağız. Yine AFAD koordinasyonunda yapılacak. Projeleri tamamlandı. Yakın zamanda başlayacak" dedi.

DHA
• 03 Mayıs 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
DHA
• 03 Mayıs 2022 - 15:12 • Son Güncelleme:
1Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
2Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
3Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
4Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
5Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
6Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
7Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
8Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
9Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
10Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
11Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı
12Briket evlerin anahtar teslim töreni yapıldı

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