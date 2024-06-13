Bakan Yerlikaya son bir yılda gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi verdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da televizyon kanallarının temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, son bir yılda 585 suç örgütünün çökertildiği ve 106 milyar lira maddi değeri olan varlığa el konulduğu duyurdu. Yerlikaya, terörle mücadele, organize suçlar, ve diğer asayiş suçlarına ilişkin mücadeleye devam edileceği vurgusu yaptı.
• 13 Haziran 2024 - 10:29 • Son Güncelleme:
• 13 Haziran 2024 - 10:29 • Son Güncelleme: