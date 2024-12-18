Hurdacının oğlunu kaçırıp 12 milyon TL istediler! 'Oğlunun evini tararız'
Avcılar'da, iddiaya göre kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz kişiler, hurdacılık yapan Sinan Ünal'ı(35) zorla araca bindirerek kaçırdı. Oğlunun kaçırıldığını ileri süren baba Recep Ünal, "Beni telefonla aradılar. 'Oğlunu götürüyoruz. 12 milyon hazırla, saat 20.00'de seni arayacağız. Karakola falan gitme, kapında adamlarımız bekliyor, oğlunun evini tararız' dediler" diye konuştu.
• 18 Aralık 2024 - 08:03 • Son Güncelleme:
• 18 Aralık 2024 - 08:03 • Son Güncelleme: