Hristiyan dünyası İznik'te buluşuyor:  Dini kararların alındığı tarihi kent İznik, Birinci Konsil'in 1700. yılını kutlamaya hazırlanıyor

Usta, Vatikan'dan gelen üst düzey yetkililerin açıklamasına göre İznik'in Hristiyan dünyasında önemli bir nokta olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İznik hac merkezlerinden birisi. Hristiyan dünyasının ve hac yolu güzergahı içinde. 325 yılında Hristiyanlığın ana şekillenmesi burada oldu. Şu anda kiliselerin kullandığı İznik İnanç Bildirgesi'nin ilk 20 maddesi ve ayrıca iki gün önce kutlanan Paskalya'nın tarihi İznik'te belirleniyor. O yüzden çok önemli. Bu önemin biz de farkındayız, onlar da farkında. Ortak noktada buluşuyoruz ve İznik'i daha iyi konuma getirmek için çalışıyoruz."



Turizmin 12 aya yayılması için çaba sarf edildiğini dile getiren Usta, "İznik inanç turizmi yönünden Kültür ve Turizm Bakanlığımızın elindeki en büyük kozlardan biri. Bu konuda Bakanlığımızla zaten direkt temas halindeyiz. Onlar da bu konunun bilincindeler ve bize her türlü desteği sağlıyorlar. 3 milyar Hristiyan nüfusu var. Bunun yüzde 10'unu buraya çeksek 300 milyon insan yapar. Bu çok büyük bir rakam. Türkiye için de çok önemli, İznik için de önemli. Bursa'mız için çok çok daha önemli. Bursa Valiliğimiz de çalışmalara destek veriyor. Bizler de her zaman buraya gelecek turistleri İznik'te ağırlamaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.