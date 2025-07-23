Hobi olarak başladı, Van'ın kaybolmaya yüz tutan mirasına sahip çıktı!

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İHA muhabirine konuşan gümüş ustası Berke Tomar, gümüş kakma sanatının büyük bir sabır, ilgi ve sevgi istediğini belirtti. Ürettiği her tespih boncuğunda emeği olduğunu ifade eden Tomar, "Günümüzde teknolojiden de yararlanarak bu işlemeleri yapıyoruz. Kehribarın üzerine çizim yaptıktan sonra oyma işini tek tek el emeğiyle yapıyoruz. Ardından gümüş tel ile kakma işlemini gerçekleştiriyoruz ve sonrasında zımpara ile cilalama yapıyoruz. Tüm bu işlemler sonucunda kehribar taşlı tespihler bir sanat eserine dönüşüyor" dedi.