Hobi olarak başladı, usta oldu, 5 metrekarelik atölyesinden dünyaya açıldı!
Burdur'un Gölhisar ilçesinde yaşayan İsmail Hakkı Özel, tam 5 yıl önce hobi olarak başladığı ahşap işleme sanatında bugün bir ustaya dönüştü. Evinin yanı başında, 5 metrekarelik küçücük atölyesinde, ahşap ve su kabağını adeta sanata dönüştüren Özel, "Gönüllere sığmayan güzellikleri ahşaba işliyorum" sözleriyle tutkusunu anlatıyor.
İHA
• 25 Haziran 2025 - 14:07 • Son Güncelleme:
İHA
• 25 Haziran 2025 - 14:07 • Son Güncelleme: