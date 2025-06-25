Hobi olarak başladı, usta oldu, 5 metrekarelik atölyesinden dünyaya açıldı!

SANATLA GEÇEN BEŞ YIL

Yaptığı eserleri sosyal çevresiyle paylaşan, kimi zaman sergilerde yer alan Özel, işin başında bu noktaya geleceğini tahmin edemediğini belirtirken özellikle yöresel motifleri ve nostaljik figürleri tercih etmesi, eserlerine duyulan ilgiyi artırıyor.



Küçük bir atölyede, büyük bir sabır ve gönül işçiliğiyle çalışan İsmail Hakkı Özel, Gölhisar'da hem sanatın hem de emeğin simgesi haline geliyor.