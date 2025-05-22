Hobi olarak başladı, kültürel mirasçısı oldu! Unutulmaya yüz tutulan nakış işlemelerini geleceğe taşıyor
İzmir'de yaşayan, uzman arkeolog Tolga Özaltın (32), geleneksel nakışlar üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak 'Hesap İşi Sanatçısı' ünvanına layık görüldü. Unutulmaya yüz tutan nakışı geleceğe taşımak istediğini belirten Özaltın, "Özellikle geleneksel nakış konusunda çalışıyorum. Osmanlı'dan günümüze gelmiş nakışların replikalarını üretiyorum ya da desenlerini işliyorum" dedi.
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 22 Mayıs 2025 - 10:44 • Son Güncelleme:
Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)
• 22 Mayıs 2025 - 10:44 • Son Güncelleme: