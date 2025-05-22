Hobi olarak başladı, kültürel mirasçısı oldu! Unutulmaya yüz tutulan nakış işlemelerini geleceğe taşıyor

Üniversiteye gidene kadar aile arasında nakış tekniklerini gördüm. Ancak nakış kursuna girince işi detaylıca öğrendim. Sonrasında da halk eğitim merkezinde kendimi geliştirmek için kurslara da katıldım. Bu işi bir meslek olarak yapabileceğimi öğrenince de yeni bir süreç başladı" ifadelerini kullandı.