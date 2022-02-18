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    SağlıkHızlı yaşlandırıyor, kalp krizi riskini artıyor! Hepsi çok zararlı, alerjik reaksiyon...
    HaberlerSağlık Haberleri Hızlı yaşlandırıyor, kalp krizi riskini artıyor! Hepsi çok zararlı, alerjik reaksiyon...
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    Hızlı yaşlandırıyor, kalp krizi riskini artıyor! Hepsi çok zararlı, alerjik reaksiyon...

    Hızlı yaşlandırıyor, proteinlere ve lipitlere ve cildin kolajenine zarar vererek kırışıklıkların gelişimini teşvik ediyor. Kalp hastalığı riskini artırıyor, damarları sertleştiriyor, derideki kan akışını zayıflatarak erken yaşlanmaya neden oluyor. Vücuttaki C vitamini miktarını düşürüyor, alerjik reaksiyonlara neden oluyor, şişkinliğe ve kalıcı kızarıklığa neden oluyor.

    • 18 Şubat 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
    • 18 Şubat 2022 - 10:58 • Son Güncelleme:
    1Hızlı yaşlandırıyor, kalp krizi riskini artıyor Hepsi çok zararlı, alerjik reaksiyon...

    Gün içinde tükettiğimiz gıdaların sağlığımız üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Birçok kişi cildinin parlak ve canlı görünmesini ister ve bu noktada yiyecekler devreye girer. Rafine şeker, sağlıksız yağlar, kafein ve aşırı tuz vücuttaki proteinleri tahrip edebilir. Bu durumda cildimizde bozulmalar yaşanır. Peki hangi yiyeceklerden uzak durmalıyız? İşte sağlığımızı tehdit ederek yaşlanmamıza sebep olan 10 gıda...

    2ŞEKER TÜKETİMİ

    ŞEKER TÜKETİMİ

    Artık hepimiz şekerin ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Kilo almından, kırışıkların oluşmasına ve cildinizin sarkık kalmasına kadar birçok zararı vardır. Çok fazla şeker tüketmek, glikasyon denilen bir işleme sebep olur. Bu işlem vücuttaki proteinlere ve lipitlere zarar verir ve cildinizin kollajenine zarar verir ve kırışıklıkların gelişimini teşvik eder. Çünkü proteinler ve lipitler cildin sıkılığından sorumludur.

    3TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR

    TRANS YAĞLAR CİLDİNİZDEKİ KAN AKIŞINI ZAYIFLATIR

    Fast food, kızarmış yağlar, margarin, konserveler ve tüm abur cuburlar trans yağ içerir. Trans yağlar sadece kalp hastalığı riskini arttırmakla kalmaz aynı zamanda damarlarınızı sertleştirir.Bu durum, derideki kan akışını zayıflatır ve erken yaşlanmanıza neden olur.

    4FAZLA TUZ DEHİDRASYONA SEBEP OLUR

    FAZLA TUZ DEHİDRASYONA SEBEP OLUR

    Tuz vücudun su tutmasına neden olarak ödeme yol açıyor. Ayrıca hücrelerin küçülmesine neden olarak susuzluğa yol açıyor. Vücut susuz kaldığında cilt kırışıyor ve daha erken yaşlanıyor.

    5İŞLENMİŞ ETLER DE DEHİDRASYONA NEDEN OLUR

    İŞLENMİŞ ETLER DE DEHİDRASYONA NEDEN OLUR

    Birçok kişi tarafından sevilen sosis, pastırma ve şarküteri etlerde çok miktarda tuz ve koruyucu madde bulunur. İşlenmiş etlerin tüketimi dehidrasyona neden olur ve iltihaplanmayı tetikler.Ayrıca bu ürünler vücuttaki C vitamini miktarını düşürür ve bu da kollajen oluşumu açısından çok önemlidir. Bunun yerine et tüketimini azaltın ve sebzeli sandviçler tercih edin.

    6KIZARMIŞ PATATESLER VÜCUDUNUZDAKİ ÖNEMLİ MİNERALLERİ AZALTIR

    KIZARMIŞ PATATESLER VÜCUDUNUZDAKİ ÖNEMLİ MİNERALLERİ AZALTIR

    Patates vücudumuzun içine girdikten sonra anında şekere dönüşür. Özellikle yüksek yağlarda kızartılan patatesler ve yiyecekler serbest radikalleri, serbest bırakır bu da ciltte hücresel hasara neden olur. Patatesi en zararsız şekilde tüketmek istiyorsanız ya haşlayın ya da fırında pişirin.

    7KAHVE VE KAFEİNLİ İÇECEKLER CİLDİNİZİ KURUTUR

    KAHVE VE KAFEİNLİ İÇECEKLER CİLDİNİZİ KURUTUR

    Kafein, vücudunuzu susuz bırakır ve nem eksikliğine neden olur. Bu durum cildinizi kuru ve kırılgan bir hale getirir. Bu durumu çözmenin basit bir yolu vardır: tükettiğiniz her kahve için sadece bir bardak su için ve cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

    8BAHARATLI YİYECEKLER KIZARIKLIK VE ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLUR

    BAHARATLI YİYECEKLER KIZARIKLIK VE ŞİŞKİNLİĞE NEDEN OLUR

    Baharatlı yiyecekler, kan damarlarını genişletir ve cildinizin erken yaşlanmasına sebep olur. Baharat tüketimi sağlıklı görünse de bu konuda ciddi dikkat etmek gerekir. Düzenli baharat tüketimi alerjik reaksiyonlara neden olabilir ve şişkinliğe veya kalıcı kızarıklığa neden olabilir.

    9MANGAL KÖMÜRÜNDE PİŞEN ETLER CİLDE ZARAR VERİR

    MANGAL KÖMÜRÜNDE PİŞEN ETLER CİLDE ZARAR VERİR

    Siyah ve kömürleşmiş olan et vücuda ciddi anlamda zarar verir. Bu durum cildiniz için kolajen gibi temel özellikleri bozabilir ve yaşlı bir görünüme yol açar. Mangal yaparken, siyahlaşmış etten uzak durun.

    10SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

    SAĞLIKLI YAĞLAR TÜKETİN

    Sağlıklı yağlar, sağlığınız ve cildinizin gençliği için çok önemlidir. Bunun dışında deride inflamasyonu azaltmak, saçlarınızın sağlık uzamasını ve diğer avantajların yanı sıra, cilt hücrelerindeki su kaybını azaltacak güçlü hücre zarları kurar. Cildinizi korumak için somon, avokado, chia, koyu yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve kuruyemiş ve hindistan cevizi yağı gibi sağlıklı yağlar tüketmelisiniz.

    11Hızlı yaşlandırıyor, kalp krizi riskini artıyor Hepsi çok zararlı, alerjik reaksiyon...

    BONUS: Cildinizin taze ve genç görünmesi için en iyi besin listesi

    Nar: Vitamin ve antioksidan açısından cildinizin güneşin zararlı ışınlarından korumak için savaşırlar.

    Sızma zeytinyağı: Omega 3 ve cilde iyi gelen yağ asitleri içerir.

    12Hızlı yaşlandırıyor, kalp krizi riskini artıyor Hepsi çok zararlı, alerjik reaksiyon...

    Yaban mersini: Antioksidanlar açısından zengin olan yaban mersini, kan damarlarının elastik kalmasına ve kan basıncının düşmesine yardımcı olur.

    Yeşil çay: Cildinizi UV ışınlarından korur.Yeşil yapraklı sebzeler: Ispanak ve lahana gibi sebzeler yaşlanmanıza karşı savaşır.

    Yağlı balıklar: Somon, ton, sardalya ve uskumru balıkları cildiniz için mükemmel bir omega 3 kaynağıdır.

    Su: Su yaşlanma süreciyle mücadele eden en iyi besinler listesindedir. Organlarınızın ve eklemlerinizin iyi çalışmasını sağlar ve aynı zamanda metabolik sürecinizi destekler, bu da cildinizin daha nemli ve canlı görünmesini sağlar. (Sabah)

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