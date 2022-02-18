• 18 Şubat 2022 - 07:57 • Son Güncelleme:
Hızlı başladı! İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı!
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile sürekli dirsek teması halinde olan sarı kırmızılı yönetim tam 12 futbolcuyla ön görüşme yaptı. İşte listesinin başına yer alan ilk yıldız...
• 18 Şubat 2022 - 07:57 • Son Güncelleme:
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Fatih Terim sonrası Florya'da büyük bir değişim başlatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, İstanbul'a getirdiği Pasquale Sensibile'nin yeni sportif direktör olduğunu resmen açıkladı.
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Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da, devre arasında yapılan transfer hamleleri yazın da devam edecek.
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Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı. Orta saha ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Ebimbe 2019-2020 sezonu başında A takıma yükselmişti. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun PSG ile olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek..