Geri Dön

FUTBOL

GAZETE VATAN ANA SAYFA
GalatasarayHızlı başladı! İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı!
HaberlerGalatasaray Haberleri Hızlı başladı! İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı!
• 18 Şubat 2022 - 07:57 • Son Güncelleme:

Hızlı başladı! İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile sürekli dirsek teması halinde olan sarı kırmızılı yönetim tam 12 futbolcuyla ön görüşme yaptı. İşte listesinin başına yer alan ilk yıldız...

• 18 Şubat 2022 - 07:57 • Son Güncelleme:
1Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı
ABONE OL

Fatih Terim sonrası Florya'da büyük bir değişim başlatan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılı kulüp, İstanbul'a getirdiği Pasquale Sensibile'nin yeni sportif direktör olduğunu resmen açıkladı.

2Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Takvim'in haberine göre; Türk futbolseverlere oldukça yabancı bir isim olan Pasquale Sensibile'nin kariyeri Galatasaraylı taraftarlar arasında büyük bir endişe yarattı. Çünkü İtalyan futbol adamının sportif direktörlük görevi yaptığı son iki takım Alessandria ve Trapani...

3Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Bu iki takım da Serie C yani 3. Lig takımları. Üstelik Sensibile, Alessandria'da 6 ay, Trapani'de ise 4 ay görev yapabildi. İtalyan futbol adamının kariyeri boyunca hiçbir görevinde 2 yıl kalamaması da dikkat çekiyor.

4Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Daha önce Roma'da iki dönem scout'luk görevlerini üstlenen Pasquale Sensibile son olarak P&P isimli ünlü menajerlik şirketinin sahibi Federico Pastorello'nun danışmanlığını üstlendi.

5Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Başkan yardımcısı Özgür Kalelioğlu, Sensibile ile ilgili, " Sportif Direktörlük görevine, çok büyük tecrübesi ve bilgi birikimi bulunan, dünyanın sayılı isimlerinden Pasquale Sensibile'yi getirmiş bulunmaktayız" dedi.

6Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Kalelioğlu, "Sportif Danışmanımız Campos, Sensibile ve scout departmanımızın bizlere önerdiği 40'a yakın oyuncunun 12'siyle ön görüşmelerimizi gerçekleştirdik" diye konuştu.

7Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı kırmızılı ekip, Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanan başarısızlığın yaralarını UEFA Avrupa Ligi'nde sarmak istiyor..

8Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Bu sezon Avrupa'da önemli başarılar elde etmek istese de Cimbom'un asıl hedefi önümüzdeki sezon..

9Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Teknik direktör Domenec Torrent önderliğinde yeni sezona bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan Galatasaray'da, devre arasında yapılan transfer hamleleri yazın da devam edecek.

10Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Özellikle orta saha bölgesine yoğunlaşan sarı kırmızılılar, devre arasıntransfer döneminde de gündemde olan Paris Saint-Germain'in genç oyuncusunu listesinde tutuyor..

11Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Galatasaray'ın hedefinde ise Junior Dina Ebimbe var. Aslan, 21 yaşındaki futbolcuyu Fransız devinden kiralamak istiyor..

12Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

İki kulüp arasında devre arasında da temaslar kurulmuş ancak orta bir noktada buluşulamamıştı..

13Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Fransız basınında da geniş yer bulan bu transfer gelişmesine PSG'nin de sıcak baktığı ifade edildi..

14Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

21 yaşındaki oyuncunun da daha fazla süre bulabileceği bir kulüpte oynamayı istediği ve Galatasaray'ın teklifine olumlu görüş verdiğinin altı çizildi..

15Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Ancak anlaşma sağlanamaması sebebiyle transfer sezon sonuna kalmış gibi görünüyor..

16Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

Paris Saint-Germain altyapısından yetişen Junior Ebimbe, bu sezon 8'i lig olmak üzere toplam 12 resmi maçta PSG forması giydi ve 407 dakika süre aldı. Orta saha ve sağ kanat mevkilerinde oynayan Ebimbe 2019-2020 sezonu başında A takıma yükselmişti. Kamerun asıllı Fransız futbolcunun PSG ile olan sözleşmesi 2023 Haziran'da sona erecek..

17Hızlı başladı İtalyan Sportif Direktörün ilk transferi ortaya çıktı

EN YÜKSEK ORANLARIN ADRESİ misli.com! ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

İLGİLİ ŞAMPİY10 GALERİLERİ

Sıradaki Galeri
Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Saracci, Ömer Bayram, Van Aanholt hiçbiri olmadı! İşte Galatasaray'ın yeni sol beki

Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Beşiktaş'tan son dakika! Gedson'dan sonra Talisca, Aboubakar ve Cenk Tosun çılgınlığı

Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor

Torrent, Fatih Terim'in 'evlatlarına' acımıyor! Galatasaray'dan Trabzonspor'a gidiyor

Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti

Dün akşam Cüneyt Çakır 2 penaltı verdi Ali Koç'un prensi Almanya'da Dortmund'u perişan etti